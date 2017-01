SHAMELESS 7/ Anticipazioni puntata 12 gennaio 2017: Ian è confuso su Caleb e su se stesso. Sceglierà di lasciarlo?

SHAMELESS 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Shameless 7, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Liberazione". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: un mese dopo, mentre Frank (William H. Macy) si riprende dal coma, Debbie (Emma Kenney) decide di lasciare la bambina di fronte alla caserma dei pompieri perché non crede di essere adeguata al ruolo di madre. Subito dopo, al suono della sirena, decide di ritornare indietro a riprendere Frannie. Subito dopo, ruba la carrozzina ad una mamma che l'ha snobbata in un parco. Con la partenza di Sean (Dermot Mulroney), Fiona (Emmy Rossum) ha preso le redini del locale, seppur con molte difficoltà. Carl (Ethan Cutkosky) scopre invece che non vuole maggiore intimità con lui perché non è circonciso. In quel momento, Lip (Jeremy Allen White) lascia il centro di riabilitazione e trova Youens (Alan Rosenberg) ad attenderlo all'esterno. Dopo aver scoperto che il conto d'ospedale sarà di 100 mila dollari, Frank tenta invano di fuggire, ma cade a terra per via dei muscoli atrofizzati. Intanto, Caleb (Jeff Pierre) riferisce a Ian (Cameron Monaghan) che uscirà con un'amica quella sera, ma il ragazzo nutre dei dubbi per via del suo strano comportamento. Più tardi, Veronica (Shanola Hampton) e Kev (Steve Howey) scoprono sconcertati che Frank è ancora vivo e che non ricorda nulla di quanto è successo al matrimonio. Solo dopo una birra inizia a realizzare ciò che è successo. Debbie scopre invece che la carrozzina rubata costa migliaia di dollari e dopo averla venduta, capisce quale direzione prendere per fare soldi. Nello stesso momento, Carl scopre di essere l'unico dei fratelli a non essere stato circonciso. Dopo aver scoperto che il padre è tornato, Fiona lo sbatte fuori di casa senza problemi, mentre Debbie assume una balia notturna per proseguire la sua nuova attività online. Intanto, Veronica e Kev scoprono che Svetlana (Isidora Goreshter) è un genio in matematica e le affidano il controllo del bilancio familiare, oltre che del locale. Frank invece trova il modo per entrare in casa e salire al piano superiore anche con la sedia a rotelle. In base a qualche riflessione, nonostante il consiglio del medico di non procedere, Carl decide ugualmente di farsi circoncidere. Sempre più insospettito, Ian chiede invece la collaborazione di Lip per pedinare Caleb e scoprire se l'amica che deve incontrare non sia in realtà un altro ragazzo. I suoi sospetti diventano reali quando assiste all'incontro fra Caleb e Denise ed al bacio che si scambiano subito dopo.

SHAMELESS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 12 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "LIBERAZIONE" - Fiona decide che è arrivato il momento di dimettersi e decide di comunicare a Chad la propria volontà di ritornare a fare solo la cameriera. Date le condizioni economiche del locale, scopre che sarebbe meglio invece sostituire il personale attuale con altre dipendenti e dopo aver licenziato tutte, assume tre giovani donne. Una di queste, la spinge ad ottenere un appuntamento tramite i social media. Intanto, Frank assume alcuni operai per la demolizione, in modo che costruiscano dei muretti attorno alla casa di famiglia. Kev invece è piuttosto soddisfatto del suo rapporto poliamoroso, salvo quando smette di occuparsi di casa e bambini. Da lì gli nasce tuttavia l'idea di assumere un vero e proprio servizio di pulizia di donne in topless. Nel frattempo, Ian evita il più possibile Caleb ed inizia a mettere in discussione non solo la sua sessualità, ma anche la propria. Mentre Lip inizia un nuovo lavoro come stagista, Debbie prosegue la propria truffa sugli articoli per bambini. Alla fine, i Gallagher decidono di demolire le pareti di casa.

