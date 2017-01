SHOWGIRLS/ Su Canale 9 il film con Elizabeth Berkley e Kyle MacLachlan, alla regia Paul Verhoeven (oggi, 12 gennaio 2017)

SHOWGIRLS, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 12 GENNAIO 2017: IL CAST - Showgirls, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 12 gennaio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica uscita in America nel 1995 ed affidata alla regia di Paul Verhoeven. Nel cast della pellicola sono presenti Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan, Gina Gershon, Gina Ravera, Glenn Plummer e Robert Davi. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

SHOWGIRLS, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 12 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una ragazza di nome Nomi Malone (Elizabeth Berkley). Nomi è molto decisa sul suo futuro, ha ambizione ben definite così presa la sua valigia decide di fare l’autostop per arrivare a Las Vegas. Per fortuna trova un automobilista disposto a darle un passaggio ma quando arrivano a Las Vegas, lo steso uomo che le ha offerto il passaggio le ruba la valigia. Nomi ora si ritrova sola e senza neanche le sue cose, per fortuna riesce a trovare una sistemazione decente grazie ad una donna di nome Molly Abrams (Gina Ravera) che di lavoro è una costumista nel noto casinò di Las Vegas, Stardust. Molly permette a Nomi di conoscere Cristal (Gina Gershon) ed ossia la star più conosciuta del casinò la quale inizialmente non sembra interessarsi molto a Cristal ma poi decide di conoscerla a fondo fino al punto di diventare una sorta di ossessione per lei facendola esibire per il proprio amante Zack (Kyle MacLachlan) in uno spettacolo di lap-dance. Con questo spettacolo Nomi riesce a conquistare le attenzioni del direttore artistico del casinò che è appunto Zack, il quale non solo le permette di far carriera all’interno del casinò assumendola ma diviene il suo amante. Cristal assiste dapprima impotente di fronte alla scalata di Nomi, poi decide di iniziare a metterle i bastoni tra le ruote per ostacolare la sua carriera. Quando però Nomi si accorge della cosa decide di affrontarla, così la spinge giù per alcune scale. Cristal è impossibilitata ad esibirsi così a Nomi viene assegnata la parte principale, grazie al cui spettacolo giorno dopo giorno diviene la star del casinò. Un giorno quando Nomi prende parte ad una festa in cui vi è un grande rockstar, Andrew Carver, di cui è fan capisce quanto questo uomo possa essere crudele. Quando ne parla con Zack, questo la invita a tacere per evitare che perda uno dei suoi clienti principali inoltre la ricatta avendo saputo che in passato aveva avuto precedenti penali e che era una prostituta. Nomi allora vuole farsi giustizia da sola così punisce Andrew Carver con un pesante pestaggio e poi scappa via in autostop.

