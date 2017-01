STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti, Milan - Torino e L'ottava nota (giovedì, 12 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 12 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, il palinsesto di casa Rai propone anche questa volta una programmazione che sia il più varia possibile. Si comincia su Rai Uno con due puntate di una fiction molto amata dagli italiani e si prosegue su Rai Due e Rai Tre, le cui scelte sono decisamente opposte tra loro, se su una c'è il calcio e nello specifico la Coppa Italia, sull'altra rete c'è un film d'autore. Le scelte per quanto riguarda la seconda serata sono invece votate, per entrambe le reti, all'approfondimento giornalistico, visto che vedremo Night Tabloid da un lato e Il lato oscuro dell'Europa dall'altro.

Per chi cerca un film diverso da quelli d'autore, la scelta potrebbe essere Van Disel su Rai 4, mentre su Rai 5 si torna a parlare il linguaggio autoriale, ma in questo caso in ambito musicale. Rai Movie e Rai Premium optano infine per pellicole che non sono troppo note in Italia. A stravincere la serata, considerando anche i risultati delle scorse puntate, dovrebbe essere Che Dio ci aiuti, in onda su Rai Uno. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Quello che è apparso chiaro dalle primissime puntate della quarta annata di Che Dio ci aiuti è che la fiction italiana gode di ottima salute. I risultati della fiction con Elena Sofia Ricci sono stati infatti di ottima fattura, confermando come la storia raccontata in questa fiction appassioni il pubblico e come una fiction ben fatta tra quelle degli ultimi anni continui ad essere assai apprezzata.

Stasera vedremo la terza e la quarta puntata di Che Dio ci aiuti e come sempre non mancheranno colpi di scena e momenti decisamente intensi da un punto di vista emotivo. Ed emozioni positive sono quelle che sperano di provare i tifosi di Milan e Torino: le due squadre si affrontano a San Siro per gli ottavi della Coppa Italia. La partita è importantissima per entrambe le formazioni, che nella competizione in questione vedono una strada alternativa per raggiungere quello che è il proprio obiettivo stagionale, ovvero riuscire a qualificarsi per l'Europa League. La partita si preannuncia interessante anche per il passato del tecnico del Torino sulla panchina milanista, passato assolutamente recente, visto che si parla di una esperienza che si è chiusa lo scorso anno con un esonero che ha fatto molto discutere. Cinema d'autore su Rai Tre, che si affida ad una recente pellicola con un mostro sacro del cinema come Dustin Hoffman. La pellicola che potremo vedere è L'ottava nota. Quest'opera secondo noi piacerà a chi ha visto Wishplash, perchè l'humus della storia è lo stesso, in questo caso tutto ruota intorno ad un ragazzo con alcuni problemi che dopo la morte della madre si trova ad andare in un collegio e a trovare nella musica l'ancora di salvezza da una deriva psicologica, anche se la strada per riprendersi sarà assai complicata. Tutt'altra musica su Rai 4, dove Van Disel è il protagonista assoluto della serata con Riddick, dove ritorna con uno dei personaggi grazie a cui ha costruito il proprio successo. Lontano dal rumore e dalle esplosioni di questo film c'è Santa Cecilia Metana- La mia patria, Rai 5 ci porta quindi ancora una volta alla scoperta del mondo della musica classica. Rai Movie e Rai Premium invece hanno fatto scelte che da un certo punto di vista si potrebbero definire in controtendenza rispetto a quelle precedenti, sulla prima vi è White Bird in a Blizzard, storia di formazione con al centro un ragazzo che deve fare i conti con la scomparsa della madre, mentre sulla seconda vi è Amore tra i Fiordi - Sogno di mezza estate: questo è un film per la tv frutto di una coproduzione che ha coinvolto, tra gli altri, Germania, Francia e Norvegia.