STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Americans, Dicte e Mad Men (giovedì, 12 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 12 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, la programmazione della piattaforma satellitare sembra intenzionata a darci grandi scelte, e lo si capisce già guardando le proposte dei canali Fox e di Sky Atlantic, che tra serie inedite in toto in Italia e non, offre davvero una scelta ampia e variegata. E non è da meno Sky Atlantic, che propone al solito una serie cult. E sempre di cult si deve parlare su Sky Uno, anche se qui non si parla la lingua delle serie televisive, ma quella dei talent-reality e in particolare di quelli dedicati alla cucina. Se però quello che si vorrebbe vedere è del buon cinema, ecco che Spiderman, quello di Sam Raimi, potrebbe risultare una scelta da valutare, così come Australia, film abbastanza recente con Nicole Kidman.

Family e Passion invece ci fanno vedere due commedie, di cui la prima piacerà molto agli adolescenti e la seconda ad un pubblico più maturo. Infine su Max ci sarà spazio per un horror. A vincere la serata dovrebbe essere, senza troppo faticare, Masterchef Italia, giunto ormai alla sesta edizione ed uno dei programmi di punta nel palinsesto di Sky Uno. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Andando a vedere meglio quello che ci aspetta sulle reti Sky che siamo soliti prendere in considerazione in questa nostra carrellata, bisogna partire da Fox, che ci propone una nuova puntata di The Americans: questa serie tv in Italia è giunta alla quarta stagione e ormai si è ritagliata uno spazio decisamente importante anche nel nostro Paese. Forse saranno le atmosfere anni '80 e sicuramente le vicende narrate, ma anche questa quarta annata sta riscuotendo grande successo tra il pubblico di Sky. Prima visione anche su Fox Crime, che ci fa lasciare gli Stati Uniti e ci porta in Europa, precisamente nella fredda Danimarca. Cosa ci aspetta sul canale della famiglia Fox dedicata al genere crime? Una serie, appunto danese, che ha avuto buoni riscontri di critica e di pubblico anche al di fuori dei propri confini nazionali. Ci riferiamo a Dicte, di cui comincia la terza annata. E sempre di terza annata, ma di conclusione e in replica, si parla guardando a Sky Atlantic, il canale che è la "casa" delle serie cult e di quelle assai particolari, ci propone il finale di Mad Men. La lungua scia di serie televisive si esaurisce su Fox Life, dove c'è però una serie che non è mai stata capace di esercitare troppo appeal sul pubblico, nonostante sia un crime di discreto livello. Stiamo parlando di Rizzoli & Isles, che senza dubbio piacerà a chi ama i crime dove il livello medio è una garanzia. Chiusa la carrellata di serie televisive, si apre e si chiude con Sky Uno quella dedicata ai talent / reality show. Stasera Sky Uno gioca la carta di Mastechef Italia, che giunto alla sesta annata è davvero uno dei prodotti di punta non solo del canale, ma in generale di Sky. Passando al cinema si parte con Spiderman, che renderà adrenalinica la serata su Cinema 1. Va detto che il film che vedremo è la versione con Tobey Maguire e con Sam Raimi "dietro" la macchina da presa. Nicole Kidman e una storia d'amore e avventura negli affascinanti paesaggi australiani è la scelta di Hits, il film che vedremo è, appunto, Australia. Si è parlato di commedie nell'introduzione, su Family spazio alle esigenze dei teenagers con L'A.S.S.O. nella manica, storia di una ragazza che riuscirà a sconfiggere gli atti di bullismo di cui è vittima. Su Passion c'è una commedia decisamente più matura e consistente in un film di fine anni '90, ovvero Nei panni dell'altra. Infine c'è sempre spazio per i film horror su Sky, stasera è la volta di The Vatican Tapes su Max.