Sanremo 2017 / Maria De Filippi conduce con Carlo Conti, tra complimenti e polemiche (oggi, 12 gennaio 2017)

SANREMO 2017, MARIA DE FILIPPI CONDUCE CON CARLO CONTI. I COMPLIMENTI E LE POLEMICHE (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - C'è chi è entusiasta di vedere Maria De Filippi salire sul palco di Sanremo 2017 insieme a Carlo Conti - e quindi del matrimonio tra Rai e Mediaset - e chi invece non vede di buon occhio la sua partecipazione, bollandola come frutto di interessi economici. Tra chi alimenta le polemiche su Maria De Filippi co - conduttrice di Carlo Conti sul palco dell'Ariston, c'è chi dice che la regina di Mediaset sarebbe lì perché, negli ultimi anni, molti vincitori dei suoi talent - tra cui ovviamente Amici - hanno partecipato al Festival di Sanremo e, in molti casi, hanno anche vinto. Contro queste polemiche c'è chi però vede il lato positivo e cioè la partecipazione di una professionista seria e capace che sarà in grado di tenere alta l'attenzione per tutto il tempo sul palco dell'Ariston. Insomma, può piacere o no ma Maria De Filippi farà coppia con Carlo Conti a Sanremo 2017: e sicuramente questa sarà un edizione difficile da dimenticare.

SANREMO 2017, MARIA DE FILIPPI CONDUCE IL FESTIVAL. LA POLEMICA CON ALFONSO SIGNORINI (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - La presenza di Maria De Filippi al festival di Sanremo 2017 si vociferava già da qualche giorno: lo scoop era stato dato dal settimanale Chi ma la presentatrice si era affrettata a smentire questi rumors proprio poco prima della conferenza stampa che avrebbe annunciato il cast ufficiale del Festival di Sanremo 2017. "Alfonso Signorini è sicuramente un grande direttore di giornale perché riesce, attribuendomi una conversazione immaginaria tra me e Carlo Conti peraltro mai avvenuta è tantomeno mai dichiarata al giornalista di Chi, ad anticipare un ipotetico sì alla mia presenza a Sanremo. Domani ci sarà la conferenza stampa di Sanremo e se sarò presente al Festival sarò presente lì e le conversazioni non saranno più immaginarie ma reali“. Immediata la replica di Alfonso Signorini che si dichiara dispiaciuto di aver rovinato lo scoop alla Rai ma che non ha voluto ritrattare le dichiarazioni del suo giornale. Che tra i due adesso ci sia un po' di maretta, visto che Alfonso Signorini ha tradito la fiducia di Maria De Filippi - che evidentemente gli aveva fatto una confidenza?

