STEFANO DE MARTINO: CON BELEN RODRIGUEZ LA FAVOLA STA PER FINIRE (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - In tanti avevano sperato in un loro riavvicinamento ma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez la storia è definitivamente giunta al capolinea. Il ballerino che aveva fatto innamorare perdutamente la showgirl argentina e che era riuscito a portarla all'altare in pochissimo tempo, tra un po' vedrà la sua ex moglie in un'aula di tribunale. Il 24 gennaio c'è la prima udienza del divorzio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez e da quel giorno non ci saranno più speranze per chi credeva che negli ultimi tempi i due sarebbero potuti tornare insieme - anche solo per il bene del figlio Santiago, che è ancora piccolo. Una decisione sicuramente sofferta da parte di entrambi dato che i due si sono molto amati e mettere la parola fine a un matrimonio che è stato pieno di gioia - ma anche di dolore - non è mai facile. Alcuni fan però non si rassegnano e dicono a Stefano De Martino di fare di tutto per tornare con Belen. Cosa che adesso sempre impossibile.

STEFANO DE MARTINO, HA PROVATO A TORNARE CON BELEN RODRIGUEZ? (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Negli ultimi mesi abbiamo visto Stefano De Martino cercare numerosi contatti con Belen Rodriguez: qualche mese fa aveva detto che era ancora innamorato di lei e che non aveva problemi ad ammetterlo. Qualche tempo fa si è invece vista Belen piangere a dirotto in mezzo alla strada e sono stati in tanti a dire che dall'altro lato del telefono c'era proprio Stefano De Martino: cosa può averle detto per scatenare quella reazione? Inoltre Stefano recentemente ha anche pranzato con Belen e forse, in vista dell'udienza del divorzio prevista per il 4 gennaio, voleva provare a convincere Belen a tornare insieme. Oppure, voleva definire insieme alcuni aspetti legali. Qualsiasi cosa abbia fatto la showgirl si è arrabbiata e ha smesso di seguirlo sui social network, cosa che ha fatto anche lui. Cosa sarà successo tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Non lo sappiamo, ma chissà che non decidano di farlo sapere anche ai loro fan, magari tra qualche tempo.

