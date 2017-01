Striscia la notizia/ Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, anticipazioni e servizi: cosa vedremo nella puntata di oggi, 12 gennaio 2017?

STRISCIA LA NOTIZIA, OGGI 12 GENNAIO 2017 - L'esilarante telegiornale satirico, Striscia la notizia, torna questa sera, giovedì 12 gennaio 2017, con una nuova puntata alle 20.45. Prima di scoprire cosa accadrà, vediamo cosa è success nella puntata di ieri. Ritroviamo Ezio Greggio nell'anteprima che elenca i fatti del giorno. Subito dopo è la volta del collega Enzo Iacchetti che subentra in studio con un'altra sua gag, ciò poi chiude l'anteprima e dà modo alle due veline, Ludovica Frasca ed Irene Cioni, di esibirsi nel ballo per dare vita alla puntata. L'inviato Sergio Friscia nei panni del comico e politico Beppe Grillo ferma alcuni politici in giro per la Capitale, con le sue gag parla con Gabriella Giammanco e Laura Rivetto.

Il presentatore Enzo Iacchetti nomina Pinuccio e così parte il servizio e l'inviato si trova nella città di Bari dove parla del problema dei vigili urbani che non vengono tutelati dallo Stato. Il servizio successivo invece è quello di Eugenio il genio che nelle stazioni ferroviarie del Piemonte mostra delle infrastrutture che bloccano coloro che hanno dei passeggini. Viene poi mostrato il video preso sul web e successivamente segue il servizio nella città di Palermo che dirige l'inviata Stefania Petix, i cittadini hanno problemi con l'acqua potabile, così viene intervistata la Presidente Amap. Essa dichiara che nella città di Palermo c'è in cantiere un progetto che va a tamponare la situazione attuale per poi ripristinarlo del tutto, per fare ciò però verranno spesi molti soldi.

Iacchetti poi annuncia la partecipazione di Wanna Marchi e sua figlia all'Isola dei famosi e così parte il servizio dove le persone criticano la loro partecipazione usando parole piuttosto dure. A Scandicci poi Chiara Squaglia evidenzia la costruzione delle camere ardenti di fronte ad un palazzo, ovviamente i condomini di tale struttura si lamentano per la scelta del sito. Coloro che vengano intervistati chiedono un compromesso, così l'inviata intervista il Presidente della fondazione che dichiara di provare a trovare una soluzione che faccia felice tutti. Ora tocca a Greggio annunciare un video dove c'è un intervista di Sky tg24 dove ci sono movimenti ambigui del ministro intervistato. Non manca nemmeno stasera la presenza di Lucino, il cagnolino del programma, che è tanto amato dai presentatori.

Moreno Morello invece nel suo servizio espone il problema dove alcune strutture Aci non accettano pagamenti con bancomat e carte di credito. Laddove li accettano fanno pagare anche le commissioni bancarie, tale azienda si difende dicendo che tutto ciò non è illecito, si torna poi in studio e si passa alla rubrica Fatti e rifatti. La protagonista di oggi è l'attrice Claudia Gerini e vengono mostrati i suoi cambiamenti estetici nel corso del tempo, partendo dagli anni 80 ad oggi.

