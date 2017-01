TEMPESTA D'AMORE/ Anticipazioni: Clara consegna la lettera d'amore al suo Adrian? (Oggi, puntata 12 gennaio 2017)

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 12 GENNAIO: CLARA CONSEGNA LA LETTERA AD ADRIAN? - La lettera scritta da Clara ad Adrian sarà la grande protagonista della puntata di Tempesta d'amore di oggi. In essa, la figlia di Melli proseguirà nella scrittura dei suoi sentimenti per l'amico di infanzia con il quale si sente nuovamente molto vicina. Dopo la fine della sua relazione con Desiree, infatti, il socio del Fuerstenhof ha trascorso molto tempo con Clara, ricordando la loro felice infanzia insieme. Ma dopo avere espresso il suo amore nel modo più tradizionale possibile, Clara avrà il coraggio di consegnare la missiva? In un primo momento, i dubbi affioreranno nella sua mente tanto che tornerà indietro sui suoi passi. Nuovi problemi caratterizzeranno il triangolo formato da Tina, Oskar e David: ieri la giovane cuoca ha accettato di partire per la gita in compagnia del nuovo mastro birraio ma nuove complicazioni non mancheranno. Questa sera, infatti, Oskar e David saranno protagonisti di un duro diverbio che sfocierà in una piccola rissa. La delusione di Tina sarà inevitabile e la spingerà ad annullare la sua escursione con il fratello di Pia. Sarà Adrian a proporre di partire insieme a lui, anche se all'ultimo momento dovrà rinunciare a causa di sopraggiunte difficoltà lavorative. Oskar deciderà allora di partire da solo! Melli e Andrè trascorreranno diverso tempo insieme in cucina, durante il quale non mancheranno delle divertenti novità, che porteranno la madre di Clara ad essere protagonista di una brutta figura. Ma per la donna ci sarà spazio anche per una spiacevole notizia, che giungerà dalla bocca di Michael. Riguarderà il suo preoccupante stato di salute?

