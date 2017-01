THE AMERICANS 4 / Anticipazioni puntata del 12 gennaio 2017: Elizabeth rapisce Martha! Deciderà di eliminare la rivale?

THE AMERICANS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Americans 4, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Via per sempre". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: Stan (Noah Emmerich) continua ad indagare su Martha (Alison Wright), alla ricerca del suo misterioso amante. Philip (Matthew Rhys) invece incontra William (Dylan Baker) e dopo avergli chiesto un'altra fiala gli confessa cosa sta succedendo con Martha. Sa che la donna si fida di lui ed il fatto che il Centro non voglia procedere con la sua estrazione gli dà da pensare. Decide quindi di prelevarla personalmente e di portarla in un posto sicuro. Chiede poi aiuto a Gabriel (Frank Langella), che tuttavia non è d'accordo e raccomanda che la donna riprenda il corso normale della sua vita. Philip però non accetta e si allontana nervoso, lasciando comunque Martha alle sue cure. Elizabeth (Keri Russell) scopre in seguito che il marito ha mostrato alla donna il suo vero aspetto ed inizia a credere che provi per la donna qualcosa di più di quanto sia disposto ad ammettere. Lo affronta a viso aperto, ma Philip non ha alcuna spiegazione da darle. Più tardi, Philip rivela a Martha che in realtà Elizabeth non è sua sorella e che lavorano entrambi per il KGB. Dopo qualche istante di confusione, la donna inizia a baciarlo e gli chiede di fuggire con lei in qualsiasi parte del mondo. Subito dopo un momento di passione, Martha gli riferisce di essere cosciente dal fatto che non potrà mai riprendere la sua vecchia vita. Gabriel invece cerca di far capire a Philip che la finta malattia di Martha potrebbe far insospettire i federali, come effettivamente avviene. Solo così la spia accetta di allontanarsi per qualche tempo, con la scusa di dover andare fuori città. Nel frattempo, Aderholt (Brandon J. Dirden) e Stan concludono che Martha è la talpa dopo aver visto che nonostante la malattia non si trova nel suo appartamento. Individuano anche un possibile Clark che potrebbe corrispondere alla descrizione che ha fatto dell'uomo che frequenta. Decidono quindi di informare Gaad (Richard Thomas), che rimane piuttosto sconvolto dalla notizia. Il capo dell'FBI va infatti subito in crisi, soprattutto perché Martha è la sua segretaria da una decina d'anni. Nel frattempo, Elizabeth deve giustificare l'assenza del marito con i figli, anche per le richieste silenziose come quelle di Paige (Holly Taylor) . Alla Rezidentura, Arkady (Lev Gorn) e Oleg (Costa Ronin) organizzano il trasferimento della talpa a Mosca. William invece consegna a Philip uno dei topi su cui è stato testato il virus, mentre Martha realizza di essere stata lasciata da sola a casa con Gabriel. Anche se quest'ultimo le offre il proprio supporto, la donna decide di uscire di casa perché non si fida di nessuno del Centro, solo di Clark.

THE AMERICANS 4 ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "VIA PER SEMPRE" - Nel prossimo episodio di The Americans 4, le cose precipiteranno ulteriormente per le nostre spie del KGB. Il rapporto fra Elizabeth e Philip è ancora in bilico da diverso tempo ed il fatto che il marito si sia sbilanciato così tanto con Martha fa temere il peggio alla spia. La donna inoltre si trova per strada, bersaglio facile sia per il Centro che per il KGB. Entrambi sono alla sua ricerca e Philip deve lottare contro il tempo per impedire che succeda qualcosa di irreparabile. Elizabeth invece decide di prendere le redini della situazione e dopo aver individuato Martha, la sorprende alle spalle e la rapisce. In seguito, chiede al marito di mentirle e di dire che andrà in Russia con lei, in modo da tranquillizzarla. Philip accetterà di ingannare una donna che, nonostante tutto, crede di amare? I fan sanno bene infatti che il suo desiderio pregresso di soddisfare il bisogno di maternità di Martha può voler dire solo una cosa: ne è davvero innamorato?

