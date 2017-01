THE FOUNDER/ Da oggi al cinema il film diretto da John Lee Hancock (12 gennaio 2017)

THE FOUNDER, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (12 gennaio 2017) - "The founder" è un film biografico che approderà in tutti i cinema italiani a partire da giovedì 12 gennaio 2017. Si tratta della storia di Ray Kroc, visionario imprenditore che ha dato vita alla popolare catena di fast food McDonald's. Dietro alla macchina da presa di questo film possiamo trovare John Lee Hancock, regista statunitense classe 1956 che ha realizzato pellicole piuttosto popolari come, ad esempio, "The Blind Side" e "Saving Mr. Banks". Anche il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di ottimo livello: il protagonista ha il volto del grande Michael Keaton, attore molto popolare negli anni Ottanta che sta vivendo una nuova giovinezza artistica e che nel corso della sua ottima carriera ha lavorato con registi di primo piano come, ad esempio, Ron Howard, Tim Burton, John Schlesinger, Kenneth Branagh, Steven Soderbergh, Alejandro González Iñárritu e Tom McCarthy. Al suo fianco troviamo la bella Linda Cardellini, attrice molto popolare che ha preso parte e pellicole di ottimo livello come "La rivincita delle bionde", "Scooby-Doo" e "Avengers: Age of Ultron".

THE FOUNDER, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (12 gennaio 2017) - Ray Kroc (Michael Keaton) è un commesso viaggiatore specializzato nella vendita di frullatori. Ha una moglie che lo sostiene sempre e comunque (Laura Dern) e ha accumulato abbastanza soldi per vivere in un ambiente confortevole, anche se semplice. Tutto ciò che ha costruito, però, non gli basta: il nostro protagonista sente di desiderare di più. Un giorno viene a sapere che una piccola tavola calda desidera ordinare un numero insolitamente elevato di frullatori dalla sua compagnia: Ray decide di andare a visitare l'azienda in questione ed in questo modo conosce Dick (Nick Offerman) e Mac McDonald (John Carroll Lynch), due fratelli che hanno avuto un'idea semplice ma geniale. Hanno dato vita ad un locale improntato ad un servizio veloce adatto a famiglie e a lavoratori. Quando Ray viene guidato in un tour delle cucine, resta colpito dalla forte etica del lavoro mostrata dai dipendenti della tavola calda. Dick gli spiega che velocità e qualità sono la spina dorsale della loro azienda. Il nostro protagonista capisce immediatamente di essere di fronte ad un'opportunità davvero imperdibile: investire nell'idea dei fratelli McDonald può renderlo davvero molto ricco. Propone a Dick e a Mac di creare un franchising per allargare il loro business: questa forma di commercio, infatti, è diventata essenziale per avere successo negli anni Cinquanta. Inizialmente, i fratelli McDonald sono perplessi e spaventati: già in passato hanno provato a percorrere questa strada ma hanno dovuto rinunciare. Non erano in grado di controllare un sistema capillare e, inoltre, Mac versa in cattive condizioni di salute che rendono auspicabile per lui un ritmo di vita il meno stressante possibile. Il nostro protagonista deve rinunciare ai suoi sogni e tornare alla sua vita di tutti i giorni. Non è affatto semplice: le sue insoddisfazioni lo assalgono con forza ancora maggiore. Ray decide di tentare il tutto per tutto per convincere i McDonald ad investire sul loro futuro.

THE FOUNDER, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (12 gennaio 2017)

Un giorni Michael Keaton ha notato che la troupe cinematografica era particolarmente stanca e provata dal duro lavoro. Ha deciso di rinfrancare i loro animi affittando due camioncini del gelato e permettendo a tutti di rifornirsi liberamente.

