THE LIBRARIANS/ Anticipazioni puntata del 12 gennaio 2017: scoperto il vero legame fra Eve e Flynn? (finale di stagione)

THE LIBRARIANS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 5 gennaio 2017, Paramount Channel trasmetterà due nuovi episodi di The Librarians, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo "... e la città della luce" e "... e la trama del destino". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: i Bibliotecari si imbattono in una giovane donna che fugge da una casa apparentemente normale. Katie (Lea Zawada) rivela di essere entrata nel posto assieme ad alcuni amici e di essere stata presa di mira da un'entità oscura. Un uomo ha preso i suoi due amici, ma la ragazza è troppo sconvolta e Stone (Christian Kane) non intende lasciarla tornare indietro da sola. Cassandra (Lindy Booth) annuncia inoltre che le linee spezzate di cui ha parlato Jenkins (John Larroquette) si trovano proprio nella direzione indicata da Katie. Jenkins avvisa tuttavia Eve (Rebecca Romijn) che potrebbero incorrere in forti pericoli, dato che la magia si trova fuori controllo in questo momento. Cassandra fornisce Stone e Jones (John Harlan Kim) con dispositivi per stabilizzare le energie, fornendo anche le pergamene per destreggiarsi. Il Colonnello le ordina tuttavia di rimanere al sicuro con la ragazza, con la scusa di proteggerla. Una volta all'interno, Jones preme che vadano via, convinto che la cinematografia horror riveli molto a riguardo. I tre si dividdono ed Eve assiste ad un fenomeno particolare, in cui vede i tre ragazzi fuggire dall'entità, mentre l'ex ladro sfugge senza saperlo ad alcune creature che cercano di afferrarlo. Katie fugge impazzita quando scopre che il Colonnello ha visto i suoi amici, anche se si è trattato di un incontro sovrannaturale. Conclude quindi che la casa infestata abbia liberato alcuni fantasmi a causa delle linee spezzate. L'unico modo per contrastare l'entità è trovare il cuore oscuro della casa, ma ad un certo punto Jones sparisce misteriosamente. Dopo essere stati attaccati, Eve e Stone trovano Jones, che nel frattempo ha trovato il cuore della casa. Cassandra inizia invece a seguire la ragazza, che ad un certo punto modifica il proprio comportamento ed inizia a vaneggiare. La Bibliotecaria intuisce che qualcosa non vada nella ragazza e realizza che è proprio lei l'entità. Una volta fuggita all'interno della casa, Cassandra scopre quale sia il legame fra l'entità/Katie e la casa. La ragazza stessa le rivela infatti che la struttura ha sempre esaudito tutti i suoi desideri in passato. Anche se Cassandra cerca di attaccarla, l'entità riesce a sfuggire e rivela di essere il cuore oscuro della casa. La Bibliotecaria sarà costretta a fare un tremendo sacrificio pur di salvare i propri amici, rivelando di conoscere cosa sarebbe successo quel giorno fin da quando era bambina. Una volta trovati gli altri Bibliotecari, rivela infatti che la casa esaudisce i desideri delle persone bisognose. Solo perchè Katie era una serial killer ha potuto attivare la parte più oscura, realizzando i propri desideri.

THE LIBRARIANS, ANTICIPAZIONI PUNTATE 12 GENNAIO 2017, EPISODIO 9 "...E LA CITTA DELLA LUCE" - I Bibliotecari raggiungono una piccola citttadina dello Stato di New York, dove è appena scomparso un ricercatore UFO. Alla fine scoprono il segreto della cittadina, costruita in via sperimentale da Nikola Tesla nel 1915. L'uomo ha intrappolato i suoi abitanti in una dimensione parallela, da cui possono influenzare il nostro mondo solo prendendo temporaneamente possesso del corpo degli altri, fra cui il ricercatore scomparso. Il leader della città, Mabel Collinss ha dei legami precedenti con Stone durante un peeriodo di isolamento e rivela che Tessla ha ideato un condensatore per invertire l'esperimento. Eve rimane tuttavia bloccata assieme agli altri Bibliotecari, che sono costretti a interrompere la procedura all'ultimo momento per evitare un'esplosione. Per riuscire a salvare Eve, dovranno inoltre togliere a Mabel la sua immortalità, portandola alla morte.



THE LIBRARIANS, ANTICIPAZIONI PUNTATE 12 GENNAIO 2017, EPISODIO 10 "...E LA TRAMA DEL DESTINO" - Flynn torna alla Biblioteca dopo aver raccolto un assortimento variegato di manufatti. Tuttavia, Dulaque interfeisce ed acquisisce il Telaio del Fato, che usa per riscriere la storia e prevenire la caduta di Camelot. Questo non fa altro che inviare Eve in una linea temporeale alternativa, in cui Flynn non è mai diventato un Bibliotecario. Insieme, i due fanno molta strada attraverso altri mondi creati da Loom, dove incontrano le versioni alternative degli altri Bibliotecari. Cassandra, dopo aver completamente sviluppato i suoi poteri da strega, invia Eve e Flynn al Fiume del Tempo, dove incontrano un Dulaque più giovane, che rivela di essere Lancillotto.

