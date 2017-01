THE ORIGINALS 3/ Anticipazioni puntata del 12 gennaio 2017: Aurora rapisce Cami! La trasformerà in vampiro?

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il settimo, dal titolo "Il rapimento". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: i Mikaelson e Marcel (Charles Davis) iniziano a cercare Rebekah con la mappa magica, ma non riescono a localizzarla. Poco dopo, Elijah (Daniel Gillies) scopre che Aurora (Rebecca Breeds) sa dove si trova la sorella e che ha un particolare accordo con Klaus (Joseph Morgan) per via di ciò che è accaduto in passato fra loro. Il fratello gli rivela in seguito di voler togliere Tristan (Oliver Ackland), Aurora e Lucien (Andrew Lees) dalla sua linea di sangue, in modo da poterlo uccidere una voltla spezzato il legame che li unisce. Decidono quindi di organizzare una cena del Ringraziamento, a cui invitare i tre nemici. Intanto, Cami (Leah Pipes) si trova ancora nelle mani di Lucien, che rivela di voler usare la verbena su di lei per cancellare tutti i suoi ricordi. Prima di recarsi alla cena, ordina ad uno dei suoi vampiri di sorvegliarla e di ucciderla se fosse necessario. Davina (Danielle Campbell) scopre invece da Marcel che la Strige vuole sfruttarla per uccidere i Mikealson, ma non intende fuggire con lui come vorrebbe. A cena, Elijah rivela subito di essere a conoscenza dell'esistenza della Serratura magira e dell'alleanza fra Lucien e Tristan. Questi ultimi due affermano con tranquillità che intendono sigillarli nella Serratura per poter contrastare la maledizione. Intanto, Vicent (Yusug Gatewood) mette in guardia Davina sul fatto che la Congrega presto scoprirà il suo piano. Subito dopo, Van (Lawrence Kao) la accusa infatti di fronte alle streghe, portando come prova l'amuleto magico che lo stesso Vincent gli ha dato per intercettare di nascosto Davina. Quando Aurora confessa che Rebekah si trova in fondo all'oceano, Klaus le si avventa contro, ma viene bloccato da Lucien, che a quel punto rivela di aver catturato Cami. Poco dopo, Tristan cerca di convincerlo che in realtà la Serratura potrebbe salvare i suoi fratelli, mentre Lucien insinua ad Elijah che l'Ibrido potrebbe tradirlo, esattamente come dice la profezia. Intanto, Davina viene estromessa dalla Congrega a causa dei suoi crimini e le viene proibito di chiedere aiuto agli Antenati. Elijah e Klaus scoprono invece che Aurora e Lucien conoscono solo una parte delle coordinate per individuare Rebekah, ma Klaus aggredisce Tristan ed obbliga la vampira a rivelargli quanto sa ed impone a Lucien di ridargli sia la Serratura che Cami. In quello stesso istante, Cami riesce a liberarsi dalla prigionia, ma Aurora la ferma e la rapisce. Jackson (Nathan Parsons) attende invece il ritorno di Hayley per informarla che ha deciso di lasciarla e tornare nella palude perché crede che il legame che ha con i Mikaelson la spingerà sempre a mettere in secondo piano lui ed Hope.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 12 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "IL RAPIMENTO" - Nel prossimo episodio di The Originals 3, la situazione precipiterà su più fronti e non solo per i Mikaelson. Aurora infatti non intende frenarsi dalla sua vendetta su Cami, convinta che sia l'ostacolo che le impedisce di riavere la sua storia d'amore con Klaus. La terapeuta rischierà di diventare vampiro: cosa farà della sua nuova natura? Il fatto che abbia sempre disprezzato, apparentemente, quel lato dell'Ibrido fa pensare che non vorrà sopravvivere ad una tale rivelazione. Tristan viene torturato perché confessi ciò che sa su dove si trova Rebekah, mentre Aurora crea un piano per imporre a Klaus di liberare il fratello. Avvia infatti la trasformazione di alcune reclute di Marcel perché si nutrano di Cami una volta risvegliati. Durante un confronto aperto con la sua rivale, Cami confessa di essere attratta dalla malvagità e che è questo il legame che la porta a voler avere al suo fianco Klaus. Nel frattempo, Aya ordina a Marcel di colpire Elijah e liberare Tristan, assicurandogli che altrimenti la Strige provvederà ad ucciderlo.

