THE VAMPIRE DIARIES 7 / Anticipazioni puntata 12 gennaio 2017: Lily scopre la verità su Julian. Si schiererà dalla parte dei figli?

THE VAMPIRE DIARIES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio della serie The Vampire Diaries 7, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il settimo, dal titolo "Mammina cara". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Damon (Ian Somerhalder) si presenta a casa di Alaric (Matthew Davis) e gli chiede di metterlo in contatto con Caroline (Candice King), temendo che possa diventare un bersaglio di chi ha attaccato Stefan (Paul Wesley). La vampira tuttavia è già stata rintracciata. Alcuni anni prima, Stefan fa un lungo sogno in cui immagina di essere padre e si vede mentre gioca con il proprio figlio. Caroline invece scopre che l'ex fidanzato sta ospitando Valerie (Elizabeth Blackmore) per salvarla da Julian (Todd Lasance). Nel frattempo, Lily (Annie Wersching) decide di dare una festa per celebrare il suo ritorno alla vita, a cui invita anche i figli. Damon vorrebbe attendere prima di uccidere Julian, soprattutto perché vuole che la madre soffra il più possibile, esattamente come lui. Bonnie (Kat Graham) accetta invece l'invito di Enzo (Michael Malarkey) al party, con l'intenzione di ingelosire Lily, mentre la finta Jo (Jodi Lyn O'Keefe) inizia a mostrare i primi segni della malattia. Di nascosto da tutti, ma non da Enzo, Julian ordina a Beau (Jaiden Kaine) di cercare un oggetto magioc che Oscar (Tim Kang) gli ha rubato in passato. Intanto, Caroline cerca di curare Jo con il proprio sangue, ma si rivela del tutto inutile. Valerie infatti rivela che un essere umano non può essere a lungo il corpo ospite di un vampiro e che presto Jo morirà. Dopo una lite con la fidanzata, Mary Louise (Teressa Liane) confida a Julian tutto il proprio sconforto sul comportamento di Nora (Scarlett Byrne) e l'Eretico la spinge a farla ingelosire, nutrendosi di una degli ospiti. Anche i Salvatore attraversano qualche tensione, dato che Stefan vorrebbe affrontare subito Julian ed ucciderlo, mentre Damon vuole seguire il proprio piano. Ha infatti capito che l'Eretico nasconde qualcosa, ma l'arrivo di Matt (Zach Roerig) non fa che alimentare la rabbia di Stefan. Il vampiro si lancia quindi verso l'Eretico e lo accoltella, ma viene fermato da Lily. L'arrivo di Damon non fa che peggiorare le cose, portando Julian ad infrangere l'accordo con l'Eretica e ad attaccare i due fratelli. Anche in quest'occasione Lily interviene e sottolinea la propria delusione. Nel frattempo, Jo muore subito dopo l'estremo saluto di Alaric. Matt e Bonnie vengono invece attirati da un ospite che sembra quasi trovarsi in stato catatonico. Dopo averlo seguito fino al Grill, scoprono che è stato soggiogato come altre centinaia di cittadini. Valerie scopre in seguito dal video testamento della vera Jo che ha occultato le figlie con un rito per evitare che la Congrega le trovasse. Con un'incantesimo, l'Eretica localizza le gemelle: si trovano nel grembo di Caroline.

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "MAMMINA CARA" - Nel prossimo episodio di The Vampire Diaries 7, Enzo riuscirà finalmente ad individuare l'auto di Oscar e scoprirà che cosa sta cercando Julian così disperatamente. Nel baule trova infatti un frammento di daga, che ipotizza possa servire ad uccidere l'Eretico. Senza ulteriore indugi, sfida il rivale in amore in duello, convinto di poterlo eliminare. Non sa infatti che l'arma nasconde un segreto e che non potrà uccidere Julian così facilmente. Non appena lo colpisce, infatti, è Lily a subirne le ferite, come se fosse collegata all'Eretico e all'arma. Damon interviene nel duello fra Enzo e Julian e trafigge quest'ultimo, anche se sa bene che la madre potrebbe morire. Nel frattempo, Caroline e Matt cchiedono a Valerie di aiutarli a liberare gli ospiti soggiogati, mentre Bonnie scopre che la Pietra della Fenie e la daga vanno usate insieme. Quando finalmente Lily riesce a salvarsi, realizza che Julian non la ama come pensava e che è in tutto e per tutto la copia identica del suo primo marito.

© Riproduzione Riservata.