Tiziano Ferro, Il Conforto / Video, su Rai1 l’anteprima del secondo singolo con Carmen Consoli (oggi, 12 gennaio 2017)

TIZIANO FERRO, IL CONFORTO: DOPO IL NUOVO SINGOLO L’ARTISTA SCRIVE UN PEZZO PER GLI ONE DIRECTION (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Tiziano Ferro durante il corso di una intervista ai microfoni di RSI La2 (emittente svizzera), ha confessato di avere scritto un pezzo per gli One Direction: “E’ successa una cosa molto divertente – ha spiegato Tiziano - perché, forse due anni fa, mi chiesero di fare un testo in italiano, perché gli One Direction volevano cantare un pezzo in italiano. Quindi ho scritto questa canzone". Successivamente l'artista di Latina ha raccontato di essere volato in Australia per incontrare la band in quel momento impegnata con una serie di concerti in giro per il mondo. Di seguito però il gruppo non ha più potuto incontrarlo: “Mi avevano addirittura dato già l’orario preciso per la registrazione. Non è mai successo ma stava per succedere”. A questo punto le fan degli One Direction sperano in una reunion della band per cantare addirittura in italiano? Magari invece Tiziano Ferro tiene nel cassetto la canzone per poterla interpretare in un prossimo lavoro. Nel frattempo, questa sera alle 20.30, verrà mandato in onda su Rai1, il video ufficiale de “Il conforto”, secondo singolo tratto da “Il mestiere della vita” in collaborazione con Carmen Consoli.

TIZIANO FERRO, IL CONFORTO: IL NUOVO SINGOLO CON CARMEN CONSOLI IN ANTEPRIMA SU RAI 1 (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Da domani, venerdì 13 gennaio 2017, arriverà in rotazione radiofonica “Il Conforto”, il nuovo singolo di Tiziano Ferro tratto dall’ultimo album “Il mestiere della vita” che vede la partecipazione straordinaria della cantantessa Carmen Consoli. “Il conforto” per certi versi sembra un brano atipico per il talentuoso artista di Latina ma, esattamente come si legge sulla sua pagina ufficiale di Facebook, la canzone è raccontata come una vera balland dalle sonorità che spaziano sull’elettronica senza alcun approdo di elementi acustici all’interno del corpo del suo arrangiamento. Oggi, giovedì 12 gennaio 2017, su Rai1 alle 20.30 andrà in onda l’anteprima del videoclip, diretto da Gaetano Morbioli. E, sempre nella pagina di Tiziano, si tracciano i contorni anche della clip ufficiale, fuori dagli schemi tradizionali esattamente come l’intera canzone. “Un incontro così emotivamente potente al quale non si deve aggiungere altro – si legge - il concetto di “conforto” è espresso attraverso l’intenso abbraccio dei due artisti”. E così, l’abbraccio fotografico tra Tiziano Ferro e Carmen Consoli si completa con le parole dell’artista: "Carmen - racconta Tiziano - mi segue come se avessimo cantato insieme per dieci anni. La sintonia è stata immediata e meravigliosa". Cliccate qui per visualizzare lo scatto.

