UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Roberto si trascura troppo, la sua salute è in pericolo? (Oggi, puntata 12 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 12 GENNAIO 2017: ROBERTO CONTINUA A TRASCURARSI - Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3, riproponendo i sottovalutati problemi di salute di Roberto. Marina e Filippo saranno molto preoccupati per le sue sorti, convinti che l'imprenditore dovrebbe sottoporsi a delle analisi per scoprire le cause dei suoi frequenti malori. Ma nonostante le insistenze del figlio e dell'ex fidanzata, che si dimostrerà estremamente premurosa nei suoi confronti, Ferri continuerà a non dare loro ascolto: finirà per peggiorare una situazione già molto rischiosa? Nadia cercherà di non destare sospetti riguardo la sua relazione con Alberto e tornerà alla normalità, precisando con l'avvocato che non dovrà accadere più nulla tra loro. Eppure il suo comportamento non sfuggirà all'occhio attento di Ornella, più che mai convinta che la vicina di casa abbia molto da nascondere. Riuscirà ad incastrarla, riportando la notizia all'ignaro Renato? Il lavoro di Niko allo studio legale gli ha riservato più di qualche sorpresa negli ultimi tempi: sia Beatrice che Susanna hanno dimostrato un certo interessamento nei suoi confronti, anche se per motivazioni molto diverse. Se la prima sembra volere solo usare il collega per fare ingelosire Enriquez, la seconda potrebbe (ma il condizionale è d'obbligo!) provare dei veri sentimenti per l'amico. Dopo avere baciato entrambe, Niko però apparirà più confuso che mai: quale decisione prenderà?

