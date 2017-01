UNA VITA/ Anticipazioni: i ricordi riaffiorano nella mente di Teresa, chi è la bambina dell'incendio? (Oggi, puntata 12 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 12 GENNAIO 2017: TERESA IN PREDA AGLI INCUBI - La vera identità di Teresa continuerà ad essere la principale trama anche della puntata di Una vita di oggi, in onda su Canale 5 dalle ore 14:10 alle ore 14:45 circa. In essa la maestra continuerà a rifiutare di parlare del suo difficile passato, nonostante le pressioni di Mauro, convinto che sia proprio lei la vera Cayetana Sotelo - Ruz. E mentre lui proseguirà le sue indagini, Teresa riporterà comunque alla mente alcuni ricordi del suo terribile passato rivivendo un terribile incubo: in esso Teresa sognerà un incendio avvenuto nella sua casa, sentirà le urla e i pianti di molte persone, vedendo una bambina sola e disperata tra il fumo e le fiamme. Sarà proprio lei quella bambina? E' stato in seguito a quella tragedia che la maestra ha perso la sua famiglia e la sua casa? Queste risposte dovranno essere trovate quanto prima se Teresa vorrà capire una volta per tutte cos'è davvero accaduto nel suo passato. Sarà questa la chiave per scoprire la sua identità?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 12 GENNAIO 2017: PABLO REALIZZA IL SOGNO DI LEONOR - Il romanzo di Leonor avrà finalmente un editore? Salvo nuove clamorose sorprese sarà questa la bella novità della puntata odierna di Una vita. Il merito sarà ancora una volta di Pablo che riuscirà a convincere Maximiliano a farsi consegnare il denaro da lui ottenuto grazie alle scommesse. Con questa importante cifra tra le mani, il fratello di Manuela correrà per trovare il modo per pubblicare il libro. Sarà la volta buona? Mentre Pablo e Maximiliano saranno alle prese con questo difficile progetto, Rosina avrà ben altro a cui pensare: il dottor Malia riuscirà a convincerla a sottoporsi a rinoplastica ma per portare a termine tale operazione la signora Hidalgo avrà bisogno di molto denaro. Archiviata la possibilità che Maximiliano la possa aiutare, Rosina chiederà aiuto a Casilda consegnandole la spilla di diamanti appartenuta alla bisnonna e chiedendole di andare ad impegnarla. Sarà questo l'ultimo passo per realizzare il suo sogno?

