UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over: Giorgio Manetti e Gemma Galgani ancora vicini, tutto finto? (Oggi, 12 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GIORGIO MANETTI E GEMMA GALGANI ANCORA VICINI – Cosa sta accadendo tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani? Il cavaliere e la dama, nonostante si siano detti addio più di un anno fa, continuano a punzecchiarsi e a lanciarsi frecciatine nel corso delle puntate del trono over di Uomini e Donne. Durante le vacanze natalizie, sembrava che per il ritorno di fiamma tra la dama storica del programma di Maria De Filippi e l’aitante cavaliere non ci fossero più possibilità. Giorgio, infatti, era stato beccato in compagnia di una bionda misteriosa mentre Gemma sembrava decisa a voltare definitivamente pagina. Con il ritorno nello studio del trono over, però, tutto è stato messo nuovamente in discussione. Gemma Galgani ha ammesso di provare dei sentimenti forti per Giorgio e non ha negato la voglia di uscire in esterna con lui. Nessun rapporto d’amicizia, però, con il bel Manetti. Nei confronti di Giorgio, infatti, Gemma ha provato, sin dal primo appuntamento, una forte attrazione fisica che, con il tempo, si è trasformata in un sentimento importante. Nonostante siano passati mesi dalla rottura, il cuore di Gemma continua a battere per Giorgio a cui, nella puntata odierna del trono over, ha chiesto di ballare. I due, così, sono tornati ad avere un incontro ravvicinato che, però, non convince i fans. Sono sempre più numerosi i telespettatori di Uomini e Donne, infatti, convinti che tra Gemma e Giorgio sia tutto studiato a tavolino per restare in trasmissione e continuare ad essere richiesti per eventi e serate.

