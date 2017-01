UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Sonia Lorenzini spiazza: il preferito è Mirko? (Oggi, 12 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI PAZZA DI MIRKO BONALUMI? – Sonia Lorenzini regalerà grandi emozioni al pubblico di Uomini e Donne. La tronista del programma di Maria De Filippi, dopo aver dato del filo da torcere a Claudio D’Angelo, ha accettato con gioia il trono nella speranza di riuscire a trovare il vero amore. Decisa a non farsi prendere in giro, nel corso della sua prima puntata, Sonia Lorenzini ha già invitato i suoi corteggiatori a tirare fuori tutti i fantasmi del passato. La tronista vuole vivere a tutti i costi un amore folle. Tra Alessandro Calabrese e Luca Rufini riuscirà a trovarlo? L’ex gieffino e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne sono quelli che stanno conquistando le puntate del trono classico anche se, dalle anticipazioni che circolano sul web, sembra che non siano loro i preferiti di Sonia. La Lorenzini, pur avendo deciso di concedere sia ad Alessandro Calabrese che a Luca Rufini la possibilità di farsi conoscere, sembra molto presa da Mirko Bonalumi. “Cosa ti affascina maggiormente di un uomo, l’aspetto fisico o l’aspetto mentale?” e lei risponde: “Deve prendermi soprattutto di testa, non ho un prototipo estetico ideale, deve sapermi fare ridere, deve essere una persona umile e semplice“. I due sono già usciti in esterna e Sonia ha espresso il suo gradimento per Mirko. Tra i due il feeling è stato immediato e sui social sono già tanti i fans che sperano che tra Sonia e Mirko possa nascere qualcosa d’importante. Diversamente, chi ha seguito il percorso di Sonia come corteggiatrice, invita la tronista a mandare subito a casa sia Alessandro che Luca per non rischiare di vivere un’altra delusione dopo quella vissuta con Claudio D’Angelo. Sonia, dunque, ascolterà i consigli e si concentrerà soprattutto su Mirko?

