UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Alessandro Calabrese alla corte di Maria, per Sonia o per business? (oggi, 12 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZONI: ALESSANDRO CALABRESE RACCONTA LA FINE DELLA STORIA CON LIDIA VELLA - Durante il corso della puntata di martedì del trono classico di Uomini e Donne, sono stati ufficialmente presentati i tre tronisti della seconda stagione del programma ideato e condotto da ben 21 edizioni da Maria De Filippi. E così, accanto a Manuel Vallicella siederanno sulla mitica poltrona rossa anche Sonia Lorenzini e Luca Onestini, ex corteggiatori di Claudio D'Angelo e Clarissa Marchese. Durante la puntata del 10 gennaio, dopo la scelta di Claudio, la mamma dell'ex tronista ha voluto incontrare ugualmente Sonia per farle direttamente i suoi auguri e potersi chiarire anche con lei. La neo tronista ha accolto la donna con gioia, rallegrandosi del pacifico confronto. Sonia Lorenzini con il suo carattere vivace ed un po' sopra le righe, ha immediatamente conquistato la redazione del programma che, dopo la recente delusione ha voluto regalargli una nuova occasione: "Ho vissuto tante emozioni e spero di darne altrettante. Spero di meritarmelo un pochino questo trono, ma per me ora è una sorta di rivincita personale", confessa Sonia intervistata dopo l'emozionante puntata. Nel frattempo, il suo nuovo percorso sta già conquistando il pubblico grazie anche alla presenza di Alessandro Calabrese, ex gieffino ed ex fidanzato di Lidia Vella. Le intenzioni dell’uomo non appaiono sincere e così, Sonia non lo ha ancora mandato via ma nel frattempo sente di non potersi fidare. L’ex concorrente del Grande Fratello però, tra le pagine di Nuovo TV ha avuto modo di dire la sua raccontando il suo percorso con Lidia Vella: "Con Lidia è finita tre anni fa. Poi l’ho rincontrata al ‘Grande Fratello 14’ e in quel contesto è riaffiorato un sentimento che era dentro di me. Quando siamo usciti dal reality, ho provato ad avere una relazione, ma non ha funzionato. E non stiamo più insieme da novembre". Di seguito, Alessandro ha svelato di avere fatto il possibile per recuperare la storia d'amore con la Vella confidando le numerose crisi e svelando di averla amata molto ma: "quell'amore è finito!". Come è approdato alla corte di Maria? Lo racconta proprio lui: "Era un anno che mi chiamavano dal programma, ma avevo sempre rifiutato. Poi mi è capitato di vedere un video della nuova tronista e ho deciso a questo punto di accettare. Trovo che Sonia Lorenzini sia una bellissima ragazza, caratterialmente è molto affine a me".

