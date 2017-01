UOMINI E DONNE / Trono Over anticipazioni e news: “Faresti l’amore con me?”, la bollente domanda di Gemma Galgani (oggi, 12 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA FA INFURIARE GIORGIO PER UNA DOMANDA A MICHELE (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Gemma Galgani è la dama più chiacchierata del trono over di Uomini e Donne. Mentre martedì 10 gennaio si sono registrate le nuove puntate, proprio ieri, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset si sono riaperte le danze di dame e cavalieri e, le dinamiche di Gemma hanno nuovamente tenuto banco durante tutto (o quasi) il corso dell'appuntamento. Tra notevoli salti temporali tra registrazioni e vita reale, si fa un poco di difficoltà a rimettere in piedi tutti i tasselli ma, in questo nuovo articolo ci concentreremo sulla registrazione di martedì. Presso gli Studi Elios di Roma, si sono ritrovati dame e cavalieri per evidenziare nuovi sviluppi amorosi in scena. "Amore ai fornelli" era il tema della nuova sfilata delle donne con Gemma (bocciata da Anahi) sfilare sulle note di That's amore in casacca bianca, autoreggenti, cuffietta in testa e scarpe rosse. Per Marco Firpo la sua ex merita appena la sufficienza e, i voti non eccellenti la fanno arrivare all'ultimo posto della classifica con grande gioia da parte di Tina Cipollari che non ha perso occasione di ribadirlo molte volte. Successivamente però, le nuove dinamiche si sono riaperte proprio con lei e Giorgio Manetti al centro dello studio. Si manda in onda una vecchia esterna tra i due per cercare di approfondire certe conversazioni dell'ex gabbiano con Astrid che, nonostante tutto, facevano proprio riferimento a quel momento in particolare. Di seguito, Gemma Galgani pare avere cambiato idea su Michele al centro dello studio nonostante la differenza di età. Il cavaliere confessa che durante un ballo la dama ha chiesto: "Faresti l'amore con me?". Questa confessione ha creato numerosissime polemiche in studio con Tina Cipollari e Giorgio Manetti scagliarsi contro la dama over. Anche Marco Firpo ha accusato la Galgani di essere ipocrita e, dal parterre femminile Cristina (che si frequenta con Michele), non crede che l’uomo sia veramente interessato alla donna per via dell’imbarazzante differenza di età. Dopo un ballo insieme però, Gemma accetta finalmente di poter sentire per telefono il cavaliere: come andrà a finire? Giorgio nel frattempo, continua a sentirsi con Astrid e, dopo l'esterna nell'albergo che frequentava con Gemma, i due si sono lasciati andare a vecchi ricordi.

