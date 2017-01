VALERIO/ Il 19enne ha impressionato tutti con il suo pollo (MasterChef Italia 6, puntata 12 gennaio 2017)

VALERIO, IL CONCORRENTE DEL TALENT CULINARIO DI SKY (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 12 GENNAIO 2017) - Nella prima serata televisiva di Sky Uno va in onda il quarto appuntamento stagionale del talent culinario MasterChef Italia 6 che vede la partecipazione di Antonio Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco nelle vesti di giurati d’eccellenza. Tra i concorrenti che sono ancora in gara figura anche il 19enne Valerio, studente nativo di Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini da sempre grande appassionato di cucina. Valerio si è presentato a questo programma rimarcando il sogno di diventare un grande chef. Una passione che Valerio ha coltivato all’interno della propria famiglia ed in particolar modo seguendo gli insegnamenti impartiti dal padre e del fratello. In attesa di scoprire cosa saprà fare nella puntata di questa sera, facciamo un piccolo passo indietro nel tempo per ricordare cosa ha fatto Valerio nella puntata dello scorso giovedì 5 gennaio.

VALERIO, IL CONCORRENTE DEL TALENT CULINARIO DI SKY: IL MIGLIORE DELLA INVENTION TEST (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 12 GENNAIO 2017) - Il 19enne Valerio nella terza puntata di MasterChef Italia andata in scena in esterna ed in particolare tra le bellezze di Matera, ha dovuto fare i conti con un Mistery Box in chiave vegetariana nella quale ha potuto utilizzare la zucca, il platano, l’avocado, i frigitelli, la bieta, carote e tantissime altre verdure. Durante la preparazione Valerio ha dimostrato grande calma tant’è che ha duettato con il buon Cannavacciuolo saltellando scherzosamente. Tuttavia non è stata una prova esaltante per lui in quanto il suo piatto non viene inserito tra i migliori 3. Nella seconda prova, Invention Test, c’è da preparare il pollo scegliendo una bevanda a discrezione della vincitrice della prima prova Loredana tra la birra, il succo d’arancia, caffè e vino rosso. Si è optato per il caffè con il povero Valerio che si è ritrovato spiazzato tant’è che ha più volte evidenziato il timore di essere a rischio eliminazione. Timori che si sono fortunatamente dimostrati infondati giacché per Valerio ci sono stati i complimenti soprattutto per la cottura del pollo. Nell’ultima prova spazio alle tradizioni di Matera: Panzanella, Gnocchi di patate con ragù e Cecio fritto. Valerio è stato inserito nella squadra dei rossi. La loro prova non è all’altezza dei avversari così finiscono tutti allo spareggio nella Pressure a Round nella quale Valerio riesce a dimostrare di essere molto bravo evitando l’eliminazione.

