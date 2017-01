VITTORIA/ Riuscirà a migliorare le sue doti culinarie? (Masterchef Italia 6, oggi 12 gennaio 2017)

VITTORIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Nella prima prova della Mistery Box, dell'ultima puntata di Masterchef Italia, andata in onda giovedì 5 Gennaio, la concorrente bresciana Vittoria ha dovuto cucinare un piatto utilizzando verdure come le cime di rapa, la bieta, più amare, e zucca, patate e carote, più dolci, senza potere servirsi dell'ingrediente del sale: la ragazza cucina una vellutata, e il severo giudice Carlo Cracco le ricorda che non serve tatuarsi il logo di Masterchef per essere tra i migliori, ma dimostrare forza e determinazione. Infatti, una delle passioni più evidenti di Vittoria è quella dei tatuaggi, visto che ne ha tantissimi dispersi per tutto il corpo. Questo primo piatto della Mistery Box, una crema di verdure, viene considerato troppo semplice e poco spinto, e non rientra nei tre preferiti della classe. Nella seconda prova, quella della Invention Test, la concorrente Vittoria deve cucinare un piatto utilizzando la carne del pollo, da aromatizzare con il caffè: il piatto che presenta ai giudici si intitola Vi prendo per la coscia, ma non conquista il parere degli chef. Nonostante queste prove non molto di successo, la concorrente riesce a salvarsi e la prima eliminata è Lalla, la concorrente di Cesena, che abbandona i suoi compagni, forte dell'esperienza vissuta. Nella prova in esterna, Vittoria deve cucinare in brigata, nella città di Matera, e si ritrova nella squadra blu, capitanata dall'energico Valerio; in questa prova i ragazzi dovranno preparare un pranzo per i tradizionali panettieri della Basilicata, tra cui la cialledda, gli gnocchi al carne e il cecio fritto, un dolce tipico realizzato con il pane. La squadra blu si dimostra molto più affiatata della rossa, e riesce ad essere la migliore: Vittoria non deve affrontare la tanto agognata Pressure. La caratteristica fondamentale di Vittoria è una spiccata determinazione e una forte sicurezza di se stessa: per questo, infatti, inceppa in momenti di superbia e non riesce a spingere davvero sul piatto, ottenendo, almeno in questa prima puntata del programma, dei risultati discreti ma non eccellenti.

VITTORIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: IL COMMENTO DEI GIUDICI (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Vittoria per ora non riesce ad eccellere, non spicca per genialità, a differenza della primissima occasione, quando presentò il suo pollo con mazzancolle, prendendo letteralmente di petto i quattro giudici di Masterchef. Come le ricorda lo chef stellato Carlo Cracco, non basta tatuarsi sulla pelle il logo del programma, per dimostrare di crederci davvero: bisogna lottare con forza e fermezza, ma soprattutto con passione, se si vuole ottenere risultati magici e di personalità. Probabilmente, Vittoria deve riuscire ad ammorbidire quegli angoli spigolosi del suo carattere, e a mostrarsi anche nella sua nudità e nel suo amore per la cucina: un buon piatto, un piatto riuscito è l'espressione non soltanto di determinazione e tecnica, ma anche di cuore. Le qualità di Vittoria sono indubbie, determinazione e forza sono dalla sua parte, come ha dimostrato soprattutto nella prova di brigata, dove ha lavorato sodo prendendosi spesso responsabilità con polso e sicurezza: per diventare speciale, Vittoria dovrà mostrare e mostrarsi nel suo lato più dolce, morbido e femminile, per regalare alla sua cucina quel mestolo di sentimento che è fondamentale per esprimere se stessi.

VITTORIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA CI ASPETTIAMO DA LEI? (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Nella prossima puntata di Masterchef Italia, sesta stagione, che andrà in onda questa sera, giovedì 12 Gennaio, la concorrente bresciana Vittoria dovrà cimentarsi in una nuova Mistery Box e in una nuova Invention Test che potranno darle la possibilità di dimostrare non solo la sua praticità e determinazione, ma anche l'aspetto più morbido: i telespettatori si aspettano una Vittoria che si scioglie un pizzico e fa entrare le emozioni nel suo sogno di arrivare in alto. Nell'esterna, i concorrenti si trovano in alta montagna, assaporando tutti profumi e la genuinità del latte, del formaggio, a contatto con gli animali e la natura: Vittoria riuscirà ad emozionarsi?

