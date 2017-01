"Crimine" a Uomini e donne: Tina Cipollari rapisce i pretendenti di Gemma Galgani!

"CRIMINE" A UOMINI E DONNE TINA RAPISCE I PRETENDENTI DI GEMMA GALGANI! Metti Tina Cipollari e Gemma Galgani nella stessa stanza e ti garantisci uno show infinito. A uomini e donne over va in onda un nuovo siparietto tra le due protagonite del programma di Maria De Filppi. Tina questa volta come ripicca verso la sua giurta neminca passa dalle parole ai fatti. Indispettita dalla presenza di ben due pretendenti arrivati in studio per conoscere Gemma Galgani l'opinionista prova a dissuaderli invitandoli a lasciare lo studio perchè non sanno a cosa vanno in contro. Nonostante la pubblicità negativa di Tina i due gentiluomini non si perdono d'animo ed entrano in studio. La loro presentazione però è più complicata, le incursioni di Tina contro Gemma sono insistenti riuscendo così a rovinare il monento della Dama di uomini e donne over. E in tutto questo Maria De Filippi? Resta praticamente impassibile cosciente forse che queste liti tra Gemma Galgani e Tina Cipillari fanno parte dello show...

