AMICI 2017 / Ed. 16 news: Riccardo Marcuzzo furioso con i compagni, il messaggio di Leone che fa male (Oggi, 13 gennaio)

AMICI 2017, ED. 16 NEWS: RICCARDO MARCUZZO CONTRO I COMPAGNI, TUTTA COLPA DI LEONE – Riccardo Marcuzzo rischia di pagare cara la popolarità raggiunta in poche settimane. Tra gli allievi della scuola di Amici 2017, il cantautore è sicuramente uno dei più amati dal pubblico. Il suo singolo, “Sei mia” è in testa alla classifica iTunes e sui social è uno dei più seguiti. Il successo di Riccardo sta scatenando così la gelosia dei compagni. Riccardo, infatti, è diventato il bersaglio di Leone, il nickname con cui si firma uno degli allievi della scuola e che sta scatenando scompiglio con i messaggi che invia sulla Witty Box. “Qualcuno spera ancora che faccia d’angelo venga cacciato. Fa l’ombrello alla produzione che gli chiede di registrare un nuovo inedito… Siamo divisi: ad alcuni basta il provvedimento, altri sperano di non vederlo più. Ma tanto prima o poi succederà perché lui é il classico che fa il botto… bisogna vedere in che senso lo fa”, recita l’ultimo messaggio inviato da Leone. Il nome di Riccardo non compare ma i fans di Marcuzzo non hanno dubbi su chi sia il destinatario delle parole al veleno scritte da Leone. Alcuni fans, inoltre, sono convinti che la gelosia dei compagni nei confronti di Riccardo sia nata dalla sua esposizione mediatica prima per la storia con Shady e poi per l’amicizia particolare nata con Giulia. Come reagirà Riccardo di fronte a tale messaggio? Cercherà di capire chi si nasconde dietro il nickname Leone o continuerà a sfoggiare il suo sorriso forte dell’affetto dei suoi fans?

