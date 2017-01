ANTICIPAZIONI SOAP / Il Segreto, Una Vita, Beautiful puntate spagnole e americane: le dark ladies tra manipolazioni e omicidi, la passeranno liscia?

BEAUTIFUL, UNA VITA, IL SEGRETO: ANTICIPAZIONI SOAP (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - La curiosità non manca in merito alle trame spagnole di Una vita e Il Segreto, oltre che gli episodi americani di Beautiful. Contando su di un salto temporale di qualche mese, potremo apprendere come l'amore purtroppo non sarà l'imprescindibile caratteristica di alcune coppie. Lo saprà bene Mauro di Una vita, che sarà costretto a sposare Humilidad non per l'amore che proverà per lei ma per i sensi di colpa a causa di un errore giovanile. L'ispettore aveva commesso un grave errore giovanile, trascorrendo una notte di passione con la ragazza, a quei tempi in attesa di prendere i voti in convento. Tale sbaglio non era rimasto privo di conseguenze, poiché Humilidad era stata ripudiata dal padre e Mauro aveva dovuto prendersi cura di lei promettendole di sposarla. Ed infatti, proprio così andranno le cose anche se il cuore del poliziotto batterà solo per la sua Teresa. Anche nelle puntate americane di Beautiful, ci sarà un matrimonio senza amore anche se per fortuna esso non avrà lunga durata. Steffy non riuscirà a restare lontana da Liam a lungo, riunendosi a lui non appena le manipolazioni nel matrimonio con Wyatt diventeranno eccessive. La felicità durerà a lungo questa volta? Sembra che purtroppo saremo costretti ad assistere a nuovi problemi per gli Steam, per nulla d'accordo sulle continue intromissioni di Quinn nel loro rapporto. Il trasferimento a casa di Thomas non prometterà nulla di buono anche se nelle attuali puntate americane la Forrester continuerà a fare frequenti visite al fidanzato... Anche nelle trame de Il Segreto ci sarà spazio per un matrimonio senza amore, anche se in questo caso si tratterà di un'unione avvenuta per procura. Camila e Hernando si sposeranno senza essersi mai visti e lei lascerà Cuba per raggiungere Puente Viejo e conoscere l'uomo che le è stato predestinato. Ma un viaggio a dir poco complicato rischierà di mettere in pericolo la vita della bella Camila: la notizia di un naufragio, sconvolgerà Hernando che cercherà disperatamente notizie sulla donna con la quale dovrà trascorrere il resto dei suoi giorni.

BEAUTIFUL, UNA VITA, IL SEGRETO: ANTICIPAZIONI SOAP (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - I protagonisti di Beautiful, Una vita e Il Segreto devono fare i conti con una dark lady, pronta ad usare ogni mezzo in suo potere per fare in modo che l'amore non trionfi. E' questo il caso di Donna Francisca ne Il Segreto, con una serie di intromissioni che hanno rovinato la vita prima a Pepa e Tristan, poi a Maria e Gonzalo, Ines e Bosco oltre che per la coppia regina formata da Lucas e Sol. Nelle puntate spagnole la Montenegro continuerà a tessere le sue trame per separare i due innamorati, evitando così che essi possano finalmente diventare marito e moglie. Quando Eliseo uscirà di scena, sarà compito di Donna Francisca provare ad ostacolare il loro matrimonio, giungendo persino a far credere a Sol che Lucas voglia stare con lei solo per il suo denaro. Ma nulla basterà per separare questa coppia, anche se fino all'ultimo momento il rischio che tutto vada a rotoli sarà concreto. Non sarà certo un caso che alla fine Severo e Lucas decideranno di fingere che la messa venga celebrata nella chiesa di Puente Viejo, optando poi per una romantica festa alla Quinta Miel. Non se la passerà meglio Cayetana nelle puntate spagnole di Una vita. La dark lady riuscirà a ritrovare il prestigio di un tempo, anche se Mauro riuscirà ad incastrarla ancora una volta, arrestandola e ottenendo per lei una sorprendente condanna a morte. Ma quando tutto sembrerà perduto, la vedova De La Serna riuscirà ancora a farla franca, fingendo di essere incapace di intendere e di volere. Non sarà troppo in sé dal punto di vista mentale neppure la cattivona di Beautiful ovvero Quinn, la pazza. La madre di Wyatt otterrà quanto andrà cercando, sposando Eric e guidando insieme a lui la Forrester Creations. Eppure le anticipazioni relative alle prossime puntate non sembrano promettere nulla di buono: si precisa infatti che ci sarà un bacio tra Quinn e Ridge!

BEAUTIFUL, UNA VITA, IL SEGRETO: ANTICIPAZIONI SOAP (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Cosa accadrà nei prossimi mesi delle tre soap più amate in Italia? Per saperne di più, diamo uno sguardo alle succose anticipazioni relative alle puntate spagnole e americane che ci permetteranno di apprendere le più sorprendenti novità. Scopriremo così che molte cose cambieranno negli episodi americani di Beautiful, con una nuova guida della Forrester Creations. Quando Ridge darà le dimissioni, il suo posto verrà preso da Eric e, durante la sua malattia, da Quinn. Ma sarà quest'ultima a cercare di comprare l'affetto di Steffy, proponendole la tanto desiderata poltrona di comando. Con qualche esitazione la figlia di Taylor accetterà anche se sarà questo l'inizio di problemi ben peggiori. Quinn userà ogni mezzo in suo potere per convincere la nuora a dare un'altra possibilità a Wyatt e lui sembrerà essere dalla parte della madre, quanto meno fino a quando sarà proprio il figlio di Bill a dire basta. Le anticipazioni sui prossimi episodi precisano che Wyatt chiederà alla madre di smettere con le sue manipolazioni, ma siamo davvero certi che Quinn le darà ascolto? Nuove imprese e attività di successo caratterizzeranno anche le puntate spagnole de Il Segreto: l'arrivo dei Dos Casas ridarà speranze ad un progetto accantonato da Conrado e Gonzalo ovvero lo sfruttamento delle sorgenti termali di Puente Viejo. Hernando cercherà di riproporre questa interessante idea e per raggiungere il suo obiettivo chiamerà in causa il chimico Elias, colui che diventerà il suo nuovo cattivissimo antagonista. Non mancheranno le attività di successo anche nelle puntate spagnole di Una vita, dove Leonor e Rosina scopriranno la più sorprendente delle notizie: dopo la morte di Maximiliano si metteranno alla ricerca dei possedimenti di proprietà del defunto e con grande sorprensa apprenderanno che si tratterà niente meno che di alcune ricchissime miniere d'oro!

