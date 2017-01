BEAUTIFUL/ Anticipazioni: i sospetti si trasformano in certezza, Bill e Brooke sono amanti! (Oggi, puntata 13 gennaio 2017)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 13 GENNAIO 2017: KATIE SCOPRE IL TRADIMENTO? - Dopo settimane passate a dubitare di Brooke e Bill, oggi a Beautiful arriverà il momento della resa dei conti tra Katie e il marito. La madre di Will non si sbagliava a non avere fiducia, e una telefonata ascoltata per caso non farà altro che confermare i suoi sospetti. Cosa sta accadendo tra i due cognati? Sconvolta per quanto appreso, Katie chiederà spiegazioni a Bill ma non otterrà da lui nessun riscontro degno di nota. Al contrario, il tentativo dello Spencer di arrampicarsi sugli specchi non farà altro che confermare i sospetti che lui e Brooke stiano nascondendo qualcosa. Di fronte ad una simile situazione e convinta di essere stata tradita per l'ennesima volta, la Logan si comporterà esattamente come mai avrebbe dovuto: affogherà come sempre i dispiaceri nell'alcool, dopodiché sparirà dal barbecue organizzato a casa di Steffy e Wyatt. Dove si dirigerà in quello stato?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 13 GENNAIO 2017: LIAM AIUTA KATIE? - Liam sarà più che mai protagonista della puntata odierna di Beautiful, dove cercherà di dare consigli a destra e a manca, cercando di fare da paciere nel complicato triangolo Brooke - Katie - Bill. La prima ad ascoltare la sua romanzina sarà proprio la madre di Hope, che Liam rimprovererà dopo avere appreso la sua tresca clandestina con Bill. Le chiederà, infatti, di smettere di mentire e raccontare la verità a Katie che non merita di essere presa in giro in un modo tanto squallido. Solo conoscendo come si sono svolti davvero i fatti, Katie potrà prendere la giusta decisione, evitando di incappare nuovamente nei suoi problemi con l'alcool. Eppure, anche di fronte a questa richiesta, Brooke rifiuterà: dirà a Liam che non dovrà intromettersi nella sua vita e che la fine della sua storia con Bill non renderà necessarie ulteriori spiegazioni. Ma la bionda Logan si sbaglierà di grosso: proprio in quei momenti i sospetti di Katie si trasformeranno in realtà e quest'ultima lascerà il barbecue correndo proprio da Liam. Sarà a lui che chiederà un disperato aiuto: Liam avrà il coraggio di rivelarle quanto appena scoperto?

