BELEN RODRIGUEZ / News, la showgirl argentina e Stefano De Martino si rivedono in Tribunale: fissata l’udienza per la separazione (13 gennaio)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: FISSATA LA DATA D’UDIENZA PER LA SEPARAZIONE DA STEFANO DE MARTINO – E’ passato un anno dalla separazione ma i nomi di Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano ad essere accostati l’uno all’altra. Dopo l’incontro in montagna che ha fatto sognare i fans più romantici che sperano ancora in un ritorno di fiamma, la showgirl argentina e il ballerino napoletano sono pronti a rivedersi presto. Come riporta il settimanale Novella 2000, infatti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si rivedranno tra pochi giorni in tribunale. E’ stata fissata la data della prima udienza della separazione. Il prossimo 24 gennaio, Belen e Stefano dovranno presentarsi in Tribunale per definire alcuni dettagli tecnici della separazione come le questioni economiche, l’affidamento di Santiago e il tempo che ciascun genitore potrà trascorrere con il bambino. Sarà un momento doloroso sia per Belen che per Stefano. I due, infatti, hanno vissuto la fine del matrimonio come un fallimento. Nonostante l’affetto che li lega ancora, dunque, Belen e Stefano sono pronti a mettere nero su bianco l’addio definitivo.

© Riproduzione Riservata.