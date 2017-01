CHI UCCIDERÀ CHARLEY VARRICK?/ Su Rete 4 il film con Walter Matthau e Jacqueline Scott

CHI UCCIDERÀ CHARLEY VARRICK? IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 13 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Chi ucciderà Charley Varrick? è il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 16.25, una pellicola d'azione che è stata realizzata nel 1973 che si basa sul romanzo "The Looters" di John Reese. La regia del film è stata curata da Don Siegel, grande regista statunitense nato a Chicago nell'ottobre del 1912. La sua sconfinata filmografia si connota per la presenza di pellicole di ottimo livello come, ad esempio, "Il tesoro di Vera Cruz", "L'invasione degli Ultracorpi" e "L'uomo dalla cravatta di cuoio". Anche il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di ottimo livello, il protagonista è stato interpretato dall'immenso Walter Matthau, uno degli attori più talentuosi della storia del cinema, premiato con l'Oscar grazie alla sua magistrale performance in "Non per soldi... ma per denaro". Nel corso della sua straordinaria carriera ha lavorato con registi di primo piano come Nicholas Ray, Elia Kazan, Michael Curtiz, Sidney Lumet, Vincente Minnelli, Billy Wilder, Gene Kelly e Roman Polanski. Al suo fianco recita Jacqueline Scott, attrice statunitense classe 1932 che tutti ricordano per la sua interpretazione nell'inquietante "Duel" di Steven Spielberg. Citiamo, infine, la presenza di Joe Don Baker, ottimo caratterista che ha lavorato in pellicole molto popolari come, ad esempio, "Uomini selvaggi", "007 - Zona pericolo" e "Cape Fear - Il promontorio della paura".

CHI UCCIDERA' CHARLEY VARRICK? IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 13 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Charley Varrick (Walter Matthau) è un ex pilota acrobatico automobilistico di grande talento. Dopo essersi ritirato dalle scene, si è dedicato ad una vita tranquilla e monotona che, però, non gli garantisce entrate finanziare sufficienti a soddisfarlo. In combutta con sua moglie Nadine (Jacqueline Scott) e con i suoi complici Al Dutcher (Fred Scheiwiller) e Harman Sullivan (Andrew Robinson), Charley rapina una banca in una sonnacchiosa comunità rurale chiamata Tres Cruces, collocata nel New Mexico. Purtroppo per lui, una serie di contrattempi trasforma quella che era stata progettata per essere una rapina semplice in una vera e propria questione di vita o di morte. Mentre Nadine aspetta fuori in macchina pronta alla fuga, un irriconoscibile Charley entra nella banca, dove i suoi due complici lo aspettano per dare inizio all'operazione. Quando Charley viene avvicinato dal direttore dell'istituto, i suoi amici tirano fuori le loro armi e la rapina ha inizio. All'esterno, invece, la targa della loro auto viene riconosciuta come quella di un veicolo rubato da alcuni ufficiali della polizia, gli agenti, ovviamente, si avvicinano a Nadine per chiederle come sia entrata in possesso del veicolo in questione. La donna non ha intenzione di essere arrestata senza lottare e apre immediatamente il fuoco sui poliziotti, uccidendone uno all'istante e ferendo gravemente l'altro. La donna, come se ciò non fosse sufficiente, viene ferita a sua volta nel corso dello scontro a fuoco. Il direttore di banca capisce immediatamente che l'edificio è sotto attacco e cerca di nascondere i beni più preziosi presenti all'interno dell'edificio, Charley lo intercetta e recupera due grandi cartelle piene di contanti. Charley, Harman e Nadine riescono a fuggire grazie alle innegabili capacità di pilota della sfortunata Nadine, solo dopo qualche chilometro, però, la donna si accascerà al volante e morirà dissanguata. Charley è costretto ad assorbire molto velocemente la morte della sua amata consorte e assieme ad Harman decide di far saltare in aria l'automobile con all'interno il corpo di Nadine: in questo modo i due ladri sperano di far perdere le loro tracce alle forze dell'ordine che li stanno inseguendo...

