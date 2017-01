CORRADO TEDESCHI / Sono single perché ho sbagliato tanto nella mia vita: la confessione a La Vita in Diretta (oggi, 13 gennaio 2017)

CORRADO TEDESCHI: SONO SINGLE PERCHÉ HO SBAGLIATO NELLA VITA (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - È una confessione dura e amara quella che Corrado Tedeschi, storico conduttore e televisivo e attore italiano ha fatto oggi a La vita in diretta: "Sono single perché ho sbagliato tanto nella mia vita. Attenzione che mi commuovo, sto per entrare nel patetico: poi questa diventa un altra trasmissione", ha detto Corrado Tedeschi visibilmente emozionato. Classe 1952, l'uomo avrebbe voluto fare il calciatore ma, dopo un breve tentativo nella Sampdoria, decide di cambiare carriera e studiare recitazione: da allora Tedeschi ha lavorato per i più importanti teatri italiani e ha condotto numerose trasmissioni televisive sia sulle reti principali sia su reti televisive minori. Il presentatore genovese è stato per molto tempo lontano dalla televisione perché purtroppo ha avuto un tumore al colon retto ma, appena si è rimesso, è tornato subito a lavorare in teatro, anche se ha sempre voluto tornare in televisione, suo grande amore. Corrado Tedeschi ha due figli ed è anche nonno ma non ha una compagna nella vita: che anche lui prima o poi riesca a trovare l'amore?

