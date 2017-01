CROZZA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE/ Oggi, venerdì 13 gennaio 2017, non va in onda: ecco perché

CROZZA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, OGGI NON VA IN ONDA (venerdì 13 gennaio 2017) - Chi sarà pronto a sintonizzarsi su La7 per gustarsi un ricco e spassoso appuntamento con il meglio di Crozza nel paese delle meraviglie oggi, venerdì 13 gennaio 2017, rimarrà piuttosto deluso: più tardi, infatti, non prenderà il via una nuova puntata dedicata alla satira politica dell’apprezzato comico genovese. I rapporti tra Maurizio Crozza e La7 si sono ormai conclusi, e il suo volto sarà presto in scena sui canali di Discovery. Per questo, in prime time, è in programma la messa in onda della pellicola “Il volo della fenice”, un film di avventura di Robert Aldrich con James Stewart e Richard Attenborough. Negli ultimi giorni sono circolate diverse voci sul web in merito ad una possibile partecipazione di Maurizio Crozza sul palco dell’Ariston nella prossima edizione del Festival di Sanremo 2017: Carlo Conti, durante la conferenza stampa di presentazione andata in scena lo scorso 11 gennaio, si è limitato a commentare con un bel “magari”, che ha lasciato tutti i dubbi aperti. Certo, ritrovarlo in scena proprio durante la kermesse potrebbe essere davvero un motivo di entusiasmo per i fans, ma come andrà a finire? Non resta che attendere per scoprire se la sua partecipazione verrà infine smentita o confermata.

