DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni puntata 13 gennaio 2017 e riassunto: Freezer arriva sulla Terra, comincia lo scontro

DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 GENNAIO 2017 - Oggi, venerdì 13 gennaio 2017, andrà in onda una nuova puntata di Dragon Ball Super, il cartone animato giappone trasmesso da Italia 1 all'ora di pranzo (dalle 13.45 circa). I protagonisti sono sempre loro, Goku e Vegeta, i due Sayan, che hanno trovato le loro famiglie sulla Terra, fidanzandosi con Chichi e Bulma. I loro figli, Gohan e Trunks, assicurano un futuro di prosperità e sicurezza alla Terra ma a risolvere i problemi più importanti sono sempre loro, i combattenti appartenenti alla razza guerriera dei Sayan. L'episodio trasmesso oggi si intitola "La vendetta di Freezer": le anticipazioni rivelano che Freezer e l'esercito che guida sono pronti a sbarcare sulla terra. Goku e Vegeta sono ancora ad allenarsi con Whis, quindi saranno Crili, Gohan, Tensing, Junior e il genio delle tartarughe a doversi scontare con loro. Inizialmente avranno successo, ma la supremazia numerica si farà sentire...

DRAGON BALL SUPER, DOVE SIAMO RIMASTI (13 gennaio 2017) - Freezer è tornato in vita grazie alle sfere del drago. Il suo nome, in questa serie, si è trasformato in Lord Freezer. È cambiata anche la sua voce, così come quella di Goku. Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. Nei primi secondi di puntata Freezer ha conosciuto la sua nuova squadra, constandone, da subito, la loro scarsa abilità, tanto da umiliare, da seduto, colui che era stato considerato come il combattente migliore di tutto l'esercito. Non esattamente l'inizio che si aspettavano coloro che avevano avuto l'idea di resuscitarlo. Freezer ha giurato vendetta contro Goku e Trunks, coloro i quali l'avevano sconfitto in occasione dei primi due scontri. Goku durante il leggendario scontro sul pianeta Namecc, e Trunks durante il successivo ritorno, particolarmente anonimo, sulla Terra di Freezer. La diabolica creatura, stavolta, ha deciso di allenarsi. Si è dato un tempo di 4 mesi per poter sfidare, e battere, Goku, che nel frattempo è diventato ancora più forte di prima. A Freezer è stato riferito infatti che ha sconfitto nientemeno che Majin bu. Intanto sul pianeta di Lord Beerus, proseguono gli allenamenti di Vegeta e Goku agli ordini di Whis. Il maestro del signore della Distruzione continua a dare importanti consigli su come sfruttare e aumentare a dismisura la loro potenza, essendo i due migliori combattenti Sayan nell'intero universo, la mitica razza guerriera. Whis si stupisce dei progressi compiuti dai due allievi speciali in così poco tempo, a testimonianza di come il livello di combattimento dei due sia adesso notevolmente aumentato. Nel frattempo Lord Beerus si è nuovamente svegliato. Stavolta si è accorto che sul suo pianeta si stanno allenando sia Goku che Vegeta. Il signore della Distruzione ha chiesto loro per quale motivo fossero lì, ed entrambi hanno risposto che intendono migliorare la loro arte di combattimento grazie agli insegnamenti del maestro Whis. Lord Beerus ha qualche domanda anche per Whis, colpevole di essersi assentato un po' troppo spesso nell'ultimo periodo dal pianeta per delle semplici degustazioni, chimiamole così, con protagonista indiscussa Bulma, la compagna di Vegeta. Nel frattempo i 4 mesi che Freezer si era dato per allenarsi sono terminati e adesso sta facendo rotta sulla Terra insieme a tutto il suo esercito, composto da più di 1000 persone. Un deja vu importante per tutti gli appassionati di Dragon Ball, che ricorderanno quando Freezer si avvicinò al pianeta Namecc, in cerca delle sfere del drago, per diventare il signore dell'Universo. Ad avvertire i terresti è stato il poliziotto della Galassia Jacopo, amico di Bulma. Tra i primi a ricevere la telefonato Crilin, che ha diffuso la notizia tra tutti i suoi vecchi amici. Mancano soltanto, si fa per dire, i due pezzi forti, Goku e Vegeta. I due continuano ad allenarsi insieme a Whis, ignari di quanto stia capitando sulla Terra.

