ELISA ON, CONCERTO ITALIA 1 / Successi vecchi e nuovi per un evento live che ha emozionato i fan (13 gennaio 2017)

ELISA ON, CONCERTO ITALIA UNO, COMMENTO: SUCCESSI VECCHI E NUOVI PER UN EVENTO LIVE CHE HA EMOZIONATO I FAN (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - L’appuntamento della prima serata di Italia 1 ha portato in tv il concerto-evento Elisa On, uno spettacolo che qualche mese fa ha riunito i tanti fan della cantante al Mediolanum Forum di Assago. L’energia di Elisa, ancora una volta, ha stupito tutti con successi vecchi e nuovi: non sono mancati i brani più recenti, tratti dal suo album “On”, ma le emozioni sono quelle di sempre, come ha dimostrato l’entusiasmo dei tanti fan presenti al concerto. La serata si è aperta con le fasi dell’arrivo di Elisa, ma anche con l’attesa del pubblico, e subito dopo ha mostrato il concerto vero e proprio, partendo da due brani molto noti contenuti nell'ultimo album: “Bad Habits” e “No Hero”. Ma è sulle note di “Say” che la cantante, ancora una volta, ha entusiasmato i suoi numerosissimi fan. "Bruciare per te" è il primo brano in italiano, seguito da "L’anima vola” e da altri grandi successi, stavolta meno recenti. Il primo è “Eppure sentire”, un brano che ha appassionato i presenti con cori pieni di entusiasmo, il secondo è “Qualcosa che non c’è”, che ha visto Elisa anche alla tastiera. Fra i tanti momenti top della serata, l’ingresso di Stash e i The Kolors, che hanno duettato con la protagonista sulle note di “Me minus you”. “Io amo questa band e sono anche miei grandissimi amici. Volevamo farvi questa sorpresa”, ha detto la cantante salutando i suoi ospiti fra gli applausi del pubblico. In una serata come quella dedicata a Elisa On, non è facile stabilire quale sia stato il momento più appassionante. Di certo, fra i momenti top del concerto rientra l’esibizione della cantante con “Almeno tu nell'universo”, una performance che ha trasformato i cori in applausi e gli applausi in ovazioni, per un momento emozionante come pochi. Subito dopo, ancora grandi successi, come “Luce”, brano cantato assieme al pubblico, e “A modo tuo”, un concentrato di energia e dolcezza acclamato dai numerosi elogi dei presenti. Ritmi più energici per i brani successivi, poi un ringraziamento a tutti i suoi fan, un messaggio pieno di affetto in chiusura di serata.

© Riproduzione Riservata.