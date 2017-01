FABRIZIO CORONA / News: con Silvia Provvedi coppia di fatto, Don Mazzi vuole ancora aiutarlo (oggi, 13 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI ACCANTO A LUI MA ANCHE CON DON MAZZI (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Nessuno - a conti fatti - avrebbe puntato grossissime cifre sulla coppia formata da Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. L'ex re dei paparazzi in carcere dallo scorso ottobre invece, può contare sulla giovane compagna che, nonostante l'età si presenta già con la testa abbondantemente sulle spalle. In sintesi quindi, analizzando il percorso lavorativo e giudiziario di Fabrizio Corona, occorre che abbia al suo fianco proprio una persona che sappia non solo tenergli testa, ma anche consigliarlo e condurlo verso un'altra direzione. L'imprenditore catanese cambierà mai il suo modo di vivere? E' caduto più volte e più volte si è rialzato ma, tirando le somme, pare sempre che dagli errori abbia imparato molto poco. Novella 2000 però, delinea le tracce di una nuova partenza e così, tra le sue pagine di legge: "Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sono diventati una coppia di fatto, anzi una famiglia di fatto. La gemella mora del duo Le Donatella ha ottenuto il “foglio di convivenza”, che le permette di andare a trovare il fidanzato Fabrizio nel carcere di San Vittore, a Milano, con gli stessi diritti di un familiare". La coppia quindi, è ufficiale più che mai e, la cantante de Le Donatella, vive anche in pianta stabile nell'abitazione milanese del compagno insieme alla sorella gemella Giulia. Carlos infatti, sembra avere un ottimo rapporto con la ragazza e così, il figlio avuto dal matrimonio con Nina Moric, può vantare a tutti gli effetti, un'altra confortante figura al suo fianco. Negli ultimi tempi, le luci della ribalta su Fabrizio Corona si sono decisamente spente e, a parte qualche messaggio di Silvia Provvedi, sui social ed internet non si parla più delle sue vicende. Ultimamente però, Don Mazzi ospite di Parliamone sabato, ha ribadito il concetto: "Secondo me, se lo lasciavano a me ancora un altro po’ di tempo… Io lo volevo almeno altri sei mesi. Invece è riuscito ancora una volta a scapparmi e questo mi rompe. Se mi sente io vorrei che mi richiamasse perché io sono ancora convinto che possiamo riprendere discorsi che abbiamo cominciato. Vorrei almeno incontrarlo”.

