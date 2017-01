Fedez / Dalla collaborazione con J-Ax ai sogni per il futuro: "Avrei voluto duettare con Gaber" (oggi, 13 gennaio 2017)

FEDEZ, LA COLLABORAZIONE CON J-AX E LA VOGLIA DI DUETTARE CON GABER (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Qual è il sogno nel cassetto di Fedez? Se fosse stato ancora vivo, sarebbe stato duettare con Giorgio Gaber. Lo ha confessato a Music, trasmissione condotta da Paolo Bonolis in cui Fedez ha parlato di tutto, dalla vita alla voglia dei giovani di essere ascoltati, dalla musica alle sue collaborazioni artistiche. "La musica che rimane di più è quella che ascolti da adolescente. Domani smetto era un brano di J-Ax quando aveva già lasciato gli articolo 31. Fondeva esattamente quello che piaceva a me, ha fuso il punk con il rock, mi ha formato artisticamente questo pezzo", ha detto Fedez. "Duettare con un rapper del passato? Vorrei farlo col maestro Giorgio Gaber perché ha insegnato l'ironia agli italiani con il teatro canzone, educando le generazioni. L'ironia non è facile da cogliere ed è il privée dell'intelligenza. E Gaber in questo era un maestro". Fedez è uno dei cantanti più famosi del momento e, oltre che a tenere concerti, è invitato anche in molte trasmissioni televisive per il suo ruolo di mantenere alta l'attenzione ed essere interessante.

FEDEZ, SESTO DISCO DI PLATINO PER COMUNISTI COL ROLEX (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Ha ottenuto il sesto disco di platino Comunisti col rolex, l'album di Fedez e J-Ax che ha scalato tutte le classifiche musicali. Questo perché Fedez è in grado di interpretare ciò che vuole il pubblico ma di renderlo a modo suo, così che il prodotto finale sia unico nel suo genere. Un periodo d'oro questo per il rapper, che è fidanzatissimo con Chiara Ferragni che segue dappertutto e venera come una Dea. Recentemente i due sono stati invitati anche ai prestigiosi Golden Globe, dove hanno avuto l'opportunità di essere accanto ad attori e artisti di fama internazionale. Per Fedez però, l'importante è la musica, ed è sempre la cosa che verrà al primo posto. Come ha detto quando ha parlato della sua voglia di duettare con Giorgio Gaber, per lui i grandi rapper e cantanti sono quelli del passato, quelli che scendevano in strada in mezzo alla gente. E quindi il mondo patinato dei Golden Globes, per quanto bello sia, sicuramente non è la sua priorità.

© Riproduzione Riservata.