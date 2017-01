FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, I DUE SEMPRE PIÙ INNAMORATI (OGGI, 13 GENNAIO 2017) – Il rapper milanese Fedez e la fashion blogger Chiara Ferragni rappresentano la coppia del momento. Sempre al centro dell’attenzione pubblica, costantemente seguiti dai social, Chiara e Fedez stanno condividendo il loro amore con i propri fan, dimostrando che questo sia effettivamente un rapporto solido e probabilmente duraturo nel tempo. Un momento decisamente da incorniciare anche perché il rapper ha da pochi giorni saputo che il pezzo Vorrei ma non posto, nel quale duetta con J-Ax, è risultato essere il brano italiano più venduto nell’anno 2016 e che tra poco più di una settimana è in uscita il suo nuovo album intitolato. Come se non bastasse, il prossimo 20 gennaio parte l’Instore tour Comunisti col Rolex al fianco di J-Ax che porterà la musica del rapper in giro per l’Italia partendo dal centro commerciale 8 Gallery di via Nizza a Torino per poi concludersi a Genova il 6 febbraio presso La Feltrinelli di via Ceccardi.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, L’EX DELLA BLOGGER: “È CHIARA IL TALENTO CREATIVO” (OGGI, 13 GENNAIO 2017) – Chiara Ferragni è senza dubbio una delle donne italiane più in vista del momento non solo per essere la nuova compagna del rapper Fedez ma anche per l’impero che è riuscita a mettere in piedi in pochi anni. Un successo eccezionale che tuttavia deve ad un uomo che è stato molto importante sia dal punto di vista professionale che sentimentale: l’ex fidanzato Riccardo Pozzoli. Pozzoli nel corso di una recente intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair ha parlato del suo essere identificato come l’uomo dietro Chiara Ferragni chiarendo che lui sia senza dubbio la mente business ma che: “Chiara è il talento creativo, capisce le tendenze e i social. La mente dietro i Rolling Stone non è il loro producer”. Lo stesso Pozzoli ha quindi parlato del loro amore scoppiato quando entrambi avevano 20 anni ed erano di fatto due studenti che abitavano a Milano in un piccolo Monolocale. Infine, ha voluto rimarcare come abbiano vissuto nei 7 anni in cui è durato il loro rapporto, tutte le emozioni che una coppia normale riesce a vivere in 25 anni.

