Francesca Dellera / Oggi, lontana dai riflettori, l'attrice paparazzata per le vie di Milano (13 gennaio 2017)

FRANCESCA DELLERA, OGGI: DA ANNI LONTANA DAI RIFLETTORI, L'ATTRICE PAPARAZZATA PER LE VIE DI MILANO - Icona sexy degli anni '80, Francesca Dellera oggi vive lontana dalle telecamere, e dopo un passato glorioso che l'ha vista collaborare con alcuni fra i registi più importanti del panorama cinematografico, personalità come Ferreri e Fellini, oggi vive in maniera molto riservata fra Milano, Roma, New York, Londra e Parigi. Nei giorni scorsi, così come riporta TgCom 24, la Dellera è stata paparazzata in occasione di una giornata di shopping a Milano, un evento che ha sorpreso tutti, vista la grande riservatezza che circonda l'attrice ormai da molti anni. Chioma ribelle e occhiali da sole, colei che in passato è stata la musa di Helmut Newton, oggi è ancora in splendida forma e la sua bellezza, che un tempo ha fatto perdere la testa a moltissimi uomini, non sembra sfiorita. L'attrice, che oggi ha 51 anni, ha ancora tutto il fascino che l'ha resa celebre, ma preferisce tenersi distante dai talk show e dai tanti salotti televisivi, privilegiando uno stile di vita totalmente distante dai riflettori. Negli ultimi mesi la rivista Paris Match le ha dedicato una cover, un evento al quale l'attrice ha risposto con la discrezione che da tempo la contraddistingue.

