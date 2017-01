GEPPI CUCCIARI & LUCA BONACCORSI: "MI TORTURA, SPERO DI DIVENTARE IL SUO EX". BARBARA D’URSO INDAGA SULLA FINE DEL MATRIMONIO (POMERIGGIO 5) - Separazione turbolenta tra Geppi Cucciari e Luca Bonaccorsi: è naufragato il matrimonio tra l'attrice comica e il giornalista a quasi quattro anni dalla sua celebrazione e Pomeriggio 5 ha deciso di indagare sulla rottura. Nelle scorse settimane Bonaccorsi è uscito allo scoperto per replicare alle voci secondo le quali tra i motivi della rottura ci sarebbe la crescente insofferenza di Geppi per «la propensione del marito ad appoggiarsi in tutto e per tutto a lei, sia umanamente sia professionalmente». Da qui, dunque, la decisione di Barbara d'Urso di fare chiarezza su quanto accaduto nel matrimonio tra Geppi Cucciari e Luca Bonaccorsi. Quali retroscena rivelerà la conduttrice del noto programma di Canale 5 oggi? La nuova puntata potrebbe riservare qualche sorpresa ai fan dell'attrice comica e rivelare qualche particolare in più sulla fine del matrimonio tra Geppi Cucciari e Luca Bonaccorsi.

GEPPI CUCCIARI & LUCA BONACCORSI: "MI TORTURA, SPERO DI DIVENTARE IL SUO EX". BARBARA D’URSO INDAGA SULLA FINE DEL MATRIMONIO (POMERIGGIO 5) - Luca Bonaccorsi ha deciso di scrivere al direttore di Oggi, che aveva lanciato l'esclusiva sulla fine del matrimonio con Geppi Cucciari, per fare chiarezza sulle voci circolate nelle ultime settimane. «No, non mi appoggiavo a Geppi (vivo e lavoro all'estero da quasi tre anni) e no, Geppi non mi ha lasciato (ma conta davvero chi lascia chi, tra adulti?)» ha scritto Bonaccorsi, definendosi il futuro ex marito di Geppi Cucciari. Il giornalista dopo la precisazione, resa necessaria a suo dire dagli attacchi "subiti" dalla sua famiglia attraverso le notizie della stampa italiana, è passato al contrattacco: «Geppi mi tortura ancora, con quella sua satanica e spietata crudeltà: pensi che recentemente ha trafugato tutto quello (assai poco) che posseggo: i miei libri (che non ha mai letto), le foto di famiglia (distrutte? Anche quelle del nonno?), i pochi quadri e arredi di mio padre (quel suo milionario disprezzo per le altrui piccole cose...)».

