GHOST MOVIE 2, QUESTA VOLTA E' GUERRA/ Su Rai 3 il film con Marlon Wayans e Essence Atkins (oggi, 13 gennaio 2017)

GHOST MOVIE 2 - QUESTA VOLTA E' GUERRA, IL FILM IN ONDA SU RAI TRE OGGI, 13 GENNAIO 2017: IL CAST - Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 21.20. "A Haunted House 2" è il titolo in lingua originale della pellicola è un horror grottesco realizzato che è stato realizzato nel 2014, sequel del "Ghost Movie" del 2013. Per quanto riguarda la regia del film, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Michael Tiddes, regista specializzato nella realizzazione di blockbuster di grande successo al botteghino come, ad esempio, il recente "Cinquanta sfumature di nero". Il protagonista ha il volto di Marlon Wayans, attore nato a New York nel 1972. Il genere parodistico è sicuramente nelle sue corde dato che l'interprete ha già preso parte alla fortunata saga cinematografica "Scary Movie". Al suo fianco recita la popolare Essence Atkins, molto nota agli occhi del grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Dee Dee Thorne nella celebre sit-com "Half & Half". Citiamo, infine, la presenza dell'ottima attrice statunitense Jaime Pressly, nota agli occhi del grande pubblico per aver preso parte a serie televisive di grande popolarità come, per esempio, "My name is Earl", "Aiutami Hope!" e "Mom". Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GHOST MOVIE 2 - QUESTA VOLTA E' GUERRA, IL FILM IN ONDA SU RAI TRE OGGI, 13 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Malcolm Johnson (Marlon Wayans) e suo cugino Ray-Ray (Affion Crockett) stanno portando Kisha Davis (Essence Atkins), la fidanzata del primo, in ospedale dato che la ragazza ha battuto violentemente la testa. Kisha inizia a fare i capricci e combatte contro Malcolm, provocando lo scontro dell'automobile contro un camion. Fortunatamente né Malcom né Ray-Ray si fanno male, solo la povera Kisha perde i sensi nel frontale. I due cugini, stanchi delle continue intemperanze della fanciulla, decidono di non soccorrerla e fuggono lasciandola svenuta sul sedile posteriore dell'automobile. Un anno dopo, Malcolm va a vivere con la sua nuova fidanzata Megan (Jaime Pressly), si tratta di una donna insicura con due figli a carico, l'adolescente impertinente e promiscua Becky (Ashley Rickards) e l'effeminato Wyatt (Steele Stebbins), simpatico ragazzino innamorato del suo amico immaginario di colore. Questa particolare famiglia si trasferisce in una nuova casa assieme al loro cane, Shiloh Jr.: la bestiola è molto sfortunata dato che una forza misteriosa provoca la caduta di una cassaforte precariamente legata proprio sopra la testolina del cane. Ovviamente l'animale si ritrova ad essere spiaccicato in una manciata di secondi. Non sarà la sola stranezza che i nostri protagonisti saranno costretti a sopportare, Malcom riprende con la sua videocamera un focoso rapporto sessuale tra lui e la sua compagna. Rivedendo il suo porno amatoriale, però, dovrà accorgersi che l'inquietante bambola che Megan ha piazzato nella loro camera da letto gira misteriosamente la testa per osservare il loro amplesso. Inoltre, l'antipatica Becky trova nella soffitta dell'abitazione un vecchio gioco in scatola con cui sviluppa un attaccamento eccessivo e morboso, Wyatt, nel frattempo, continua ad uscire assieme al suo amico immaginario. Malcolm decide che è arrivato il momento per la sua famiglia di risolvere tutti questi problemi e cerca l'aiuto di uno psicologo esperto di paranormale chiamato Professor Wilde (Rick Overton). L'uomo capisce immediatamente che Malcolm deve aver avuto un incontro precedente con una forza demoniaca, l'unica entità che viene in mente al nostro protagonista è la sua vecchia fidanzata Kisha...

