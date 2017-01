Grande Fratello Vip / Elettra Lamborghini, la ex di Riccanza, bacia Daniela Blume e fa scandalo: ma rischia l'eliminazione (oggi, 13 gennaio 2017)

GRANDE FRATELLO VIP, EDIZIONE SPAGNOLA, ELETTRA LAMBORGHINI BACIA DANIELA BLUME (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - È proprio un bacio quello che si sono scambiate Elettra Lamborghini e Daniela Blume nella casa del Grande Fratello Vip spagnolo. L'ereditiera, ex di Riccanza, con il cognome più rombante d'Italia partecipa al programma solo da qualche giorno, ma sembra che abbia fatto già le sue prime conquiste. Mentre stavano ballando in casa, le telecamere hanno ripreso Daniela Blume (ex spogliarellista concorrente della casa) che si è avvicinata a Elettra dandole un bacio saffico, che ha scatenato un'ondata di stupore tra gli spettatori del Gran Hermano spagnolo. Tra le due c'era già stato qualche sguardo nella casa e qualche frase che faceva capire che non si stavano proprio indifferenti e, a distanza di qualche giorno, sembra che la loro relazione sia diventata più profonda. Elettra Lamborghini non è la sola italiana all'interno della casa del Grande Fratello Vip spagnolo: insieme a lei c'è anche il modello italiano Marco Ferri.

GRANDE FRATELLO VIP, EDIZIONE SPAGNOLA: LE PROVOCAZIONI DI ELETTRA LAMBORGHINI (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Elettra Miura Lamborghini non è una ragazza che ha bisogno di troppe presentazioni: nipote di Ferruccio Lamborghini, è una delle ereditiere più famose d'Italia soprattutto per la vita che conduce. Sempre al centro dell'attenzione, Elettra non è una ragazza che ama stare da parte: adora apparire e, quando lo fa, fa in modo di essere ricordata. Ricca, avvenente, e senza peli sulla lingua, Elettra Lamborghini ha spesso scioccato il pubblico per le sue frasi e i comportamenti sempre un po' sopra le righe: basti pensare che sul suo corpo ha incastonato decine di diamanti e che ha pronunciato la famosa frase "Non ho mai avuto amici poveri o normali", che ha destato tanto scalpore. Non se ne preoccupa invece Elettra che, anzi, vuole continuare a stupire e a dar spettacolo. E, a soli 22 anni, ci sta riuscendo benissimo. Dopo il reality show Riccanza adesso tocca al Grande Fratello Vip spagnolo e chissà cos'altro le riserverà il futuro.

