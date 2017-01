HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA RIVOLTA - PARTE 2/ I nuovi personaggi introdotti: alcune curiosità legate alla pellicola

HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA RIVOLTA – PARTE 2, CURIOSITÀ: I NUOVI PERSONAGGI DELLA SAGA - La pellicola americana Hunger Games: Il canto della rivolta - parte 2 è il sequel della prima parte di questa fortunata saga cinematografica. Il soggetto è stato tratto dalla seconda parte del terzo romanzo di Suzanne Collins intitolato Il canto della rivolta. Rispetto ai precedenti capitoli, ci sono dei nuovi personaggi: il comandante Lyme (Gwendoline Christie) proveniente dal Distretto 2 ed in passato vincitrice degli Hunger Games, Leeg 1 e Leeg 2 (Misty e Kim Ormiston) due sorelle che assisteranno Katniss nella missione finale e Tigris (Eugene Bondurant) una ex stilista che aiuta la stessa Katniss a nascondersi durante le rappresaglie delle truppe del Presidente Snow. La pellicola ha ottenuto un buon riscontro di pubblico ottenendo un incasso ai botteghini soddisfacente anche se, dati alla mano, è stato il capitolo della saga ad ottenere il minore risultato con 281 milioni di dollari negli Stati Uniti d’America e 371 milioni di dollari nel resto del mondo per un totale di ben 652 milioni di dollari. Mantenendo il riferimento ai botteghini, nel 2015 è risultato il settimo film più visto nel mondo. Infine, Hunger Games: il canto della rivolta - parte 2 è l’unica opera della trilogia ad essere distribuita nelle sale cinematografiche in maniera ampia nel formato 3D sia negli Stati Uniti che in altri Paesi tra cui l’Italia.

