HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA RIVOLTA/ Su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson (oggi, 13 gennaio 2017)

HUNGER GAMES. IL CANTO DELLA RIVOLTA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 13 GENNAIO 2017: IL CAST - Hunger Games: il canto della rivolta, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 21.10, una pellicola di genere fantasy e avventura dal titolo originale The Hunger Games: Mockingjay – Part 1. Si tratta del sequel del film Hunger Games: La ragazza di fuoco, il che ne fanno il terzo capitolo della saga, è stato prodotto negli Usa nel 2014 per una durata pari a circa 2 ore e 3 minuti con la regia di Francis Lawrence ed adattamento cinematografico realizzato da Danny Strong e Peter Craig. Nel cast sono presenti Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Stanley Tucci e Donald Sutherland. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HUNGER GAMES. IL CANTO DELLA RIVOLTA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 13 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in un futuro nel quale non esistono più gli Stati Uniti d’America ma una nuova nazione che ha preso il nome di Panem e che è stata divisa in 13 distretti che vengono controllati dal presidente Snow (Donald Sutherland) con l’uso della forza. In tutta la Nazione è forte la voglia del popolo di mettere in atto una ribellione che tuttavia non ha mai trovato la forza di esplodere se non durante la 75esima edizione degli Hunger Games. Alla fine di questi giochi la giovane ed impavida Katniss (Jennifer Lawrence) che ha vinto l’edizione numero 74 e che nell’edizione numero 75 aveva distrutto l’arena si risveglia all’interno di una struttura completamente al buio. Poco dopo aver ripreso i sensi si ritrova davanti ai propri occhi Plutarch (Philip Seymour Hoffman) e la presidentessa del 13esimo distretto, Alma Coin (Julianne Moore). I due vogliono far presente a Katniss una richiesta molto importante ed ossia diventare il simbolo della ribellione che ha ormai preso piede in gran parte della Nazione. Katniss tuttavia non sembra convinta della cosa in quanto durante l’ultima edizione dei giochi ha avuto modo di vedere come i ribelli abbiano manipolato i giochi a proprio piacimento per specifici tornaconto. Notando tanta indecisione in Katniss, la presidentessa decide di dare del tempo alla ragazza per capire se vogliano o meno aderire a questa iniziativa. Tornata nella sua casa nel villaggio dei vincitori, ha modo di passare una nottata assieme alla propria sorellina. Prima di addormentarsi Katniss ha anche modo di vedere un programma televisivo dove per sua grande gioia e sorpresa appare Peeta (Josh Hutcherson). Katniss è felice di appurare che Peeta sia vivo ma allo stesso tempo è preoccupato in quanto tutti lo credono un pupazzo del potente Snow. Parlando della situazione con la sorella, Katniss si convince che la cosa migliore per tutti sia accettare il ruolo che gli è stato offerta stringendo un patto con il quale vuole ottenere protezione e libertà per tutti i propri cari una volta che la ribellione sia andata in porto. Ha inizio così per Katniss, Peeta e gli altri protagonisti una nuova ed appassionante avventura per la libertà a Panem.

