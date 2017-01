IL BELLO DELLE DONNE...ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni prima puntata 13 gennaio 2017: Manuela Arcuri e Massimo Bellinzoni, Luca conosce Jessica

IL BELLO DELLE DONNE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 13 GENNAIO 2017 - A tredici anni dall’ultima puntata, stasera - venerdì 13 gennaio 2017 - tornerà in scena sul piccolo schermo di Canale 5 l’amatissima fiction Il bello delle donne, che darà nuovamente spazio al personaggio di Luca Manfridi, il coiffeur interpretato da Massimo Bellinzoni. Al suo fianco ci sarà la parrucchiera Jessica Lolli, che ha il volto di Manuela Arcuri e l’immancabile collega Laura (Claudia Cardinale). Una proposta che senza dubbio si rivelerà appassionante, pronta a rendere a 360° la debolezza e la fantastica forza delle donne, il loro mondo, il loro impegno e le loro sfide più difficili e più attuali: la serie si organizzerà in 8 episodi differenti e può vantare un cast davvero ricco, pronto a dare vita a personaggi carichi di emozioni, energia e contraddizioni. Luca Manfridi, dopo aver perso “Il bello delle donne”, si trasferirà a Roma insieme a Laura, e qui - insieme a Jessica, all’architetto Francoise e alla casalinga Germana - avrà occasione di costruire una nuova attività, un negozio di parrucchiere, che non potrà far altro che chiamarsi a sua volta “Il bello delle donne”.

IL BELLO DELLE DONNE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 13 GENNAIO 2017: IL CAST - Il cast che ha preso parte a Il bello delle donne, fiction in ripartenza stasera su Canale 5, è davvero numeroso: ogni volto darà vita alla sua storia, andiamo dunque a conoscere i principali. L’architetto Francoise Leroux sarà interpretato da Alessandra Martinez: Francoise è sofisticata, intrigante, ma a causa di un amore sbagliato ha perso quasi tutto. L’incontro con Luca, Laura e Jessica le darà l’opportunità di rilanciare la sua incredibile carriera di successo: non mancherà, per lei, un oscuro segreto… Germana Gregoretti, alias l’attrice Anna Galiena, è una casalinga sposata con un uomo che sembra avere il braccio corto in quanto a finanze e ad affetto: Germana, ne Il bello delle donne, si illuderà di aver trovato un nuovo amore, ma in seguito avrà anche lei la possibilità di un riscatto, rimontando in sella. Non mancherà poi la storica rivale di Luca, Annalisa Bottelli, con il volto di Giuliana De Sio: come molti la ricordano, si presenterà sempre nervosa e carica di risentimento, anche se per lei il futuro sembra avere in serbo una grandissima rivoluzione: che cosa la aspetta?

IL BELLO DELLE DONNE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 13 GENNAIO 2017: IL CAST - Ci sarà anche la giovanissima Adua Del Vesco nel cast de Il bello delle donne, la fiction che debutta stasera, venerdì 13 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Canale 5 con il primo degli otto episodi in programma. Adua Del Vesco prenderà i panni di Evelina Trifirò, una giovane donna siciliana d’origine, allegra e dolce. Una durissima delusione d’amore la convincerà che è sempre meglio sfoggiare il alto più duro di se stessi, ma ben presto conoscerà Piero, del quale si innamorerà perdutamente. La sua strategia contro il mondo riuscirà ad andare avanti indisturbata? Lina Sastri interpreta invece Delia Di Cioccio, un’avvocato sposata con Giancarlo, pronta a godersi la pensione. Proprio come succederà ad Annalisa, la vita è pronta a riservarle più di una sorpresa. Paolo Sassanelli reciterà ne Il bello delle donne nei panni di Giancarlo Carnevale, un avvocato onesto e sempre in prima linea per difendere i diritti dei più deboli, che in cuor suo ha però sempre desiderato essere una donna. Infine, non mancheranno Anna Ferraioli (nei panni di Lalla), Selene Caramazza (Claudia), Cristhopher Leoni (Nino), Massimiliano Morra (Piero), Barbara De Rossi (Larissa Balducci), Vanessa Gravina (Angela Crescenzo), Federica Nargi (Scilla Manfridi) e Nitto Flores nei panni di Samuele, detto Sam, uomo di cui Jessica è innamorata…

br/>© Riproduzione Riservata.