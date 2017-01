IL GIOVANE FAVOLOSO/ Su Rai 3 il film con Elio Germano e Michele Riondino, alla regia Mario Martone (oggi, 13 gennaio 2017)

IL GIOVANE FAVOLOSO, IL FILM IN ONDA SU RAI TRE OGGI, 13 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il giovane favoloso, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 21.15, una pellicola dal genere biografica che è stata realizzata nel 2014 e si ispira alla vita di Giacomo Leopardi, uno dei maggiori poeti della storia della letteratura italiana. Un grande regista per un grande film, dietro alla macchina da presa possiamo trovare l'ottimo Mario Martone, cineasta napoletano classe 1959 che tutti ricordano per le sue pellicole intense e suggestive come per esempio, "Morte di un matematico napoletano", "L'amore molesto" e "Noi credevamo". Anche il cast è davvero di ottimo livello, il protagonista ha il volto di Elio Germano, con ogni probabilità il migliore attore della sua generazione. Come dimenticare le sue magistrali performance in film del calibro di "Mio fratello è figlio unico" di Daniele Luchetti, "Il passato è una terra straniera" di Daniele Vicari e "Come Dio comanda" di Gabriele Salvatores. Al suo fianco troviamo Michele Riondino, splendido attore tarantino che il grande pubblico televisivo riconosce come il giovane commissario Salvo Montalbano della popolare fiction di Rai Uno. Citiamo, infine, la presenza dell'ottimo Massimo Popolizio, attore genovese classe 1961 che nel corso della sua brillante carriera ha recitato per registi di ottimo livello come, ad esempio, Paolo e Vittorio Taviani, Michele Placido, Paolo Sorrentino, Paolo Genovese e Carlo Verdone.

IL GIOVANE FAVOLOSO, IL FILM IN ONDA SU RAI TRE OGGI, 13 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Giacomo Leopardi (Elio Germano) è un giovane aristocratico che vive nel palazzo di famiglia assieme alla sua austera famiglia, il nostro protagonista sopporta con grande fatica le manie di suo padre Monaldo (Massimo Popolizio), persona dai modi severi e freddi che impedisce ai suoi figli di vivere secondo le loro personali convinzioni. Mentre i suoi fratelli Carlo (Edoardo Natoli) e Paolina (Isabella Ragonese) cercano di fuggire in tutti i modi dalla loro casa di Recanati, il povero Giacomo è costretto dalle sue precarie condizioni di salute a sopportare i suoi genitori senza possibilità di scampo. Il suo unico rifugio è la biblioteca di famiglia, fornita di volumi fondamentali su cui il nostro protagonista studia appassionatamente sin dalla sua tenere infanzia. Il ragazzo inizia a sviluppare una passione incredibile per la poesia e dimostra molto presto di essere dotato di un talento letterario fuori del comune. Crescendo, capisce che deve fare di tutto per lasciare la casa paterna, ha bisogno del confronto con altri letterati per accrescere le sue capacità e per valutare obiettivamente il valore della sua produzione. Decide quindi di fuggire, utilizzando un documento falso che spera non venga riconosciuto in quanto tale. In questo modo conosce Pietro Giordani (Valerio Binasco), una delle persone che maggiormente influenzerà la sua estetica e la sua poetica. Monaldo, però, riesce a ritrovare il suo figliol prodigo e lo riconduce a Recanati senza troppe cerimonie, il fuoco sacro, però, si è ormai acceso nel cuore del ragazzo che, da quel momento in poi, guarderà alla realtà unicamente con gli occhi del poeta. Nella tenuta della sua famiglia, infatti, muore la giovane Teresa Fattorini (Gloria Ghergo), amabile e dolce figlia di uno dei membri della servitù della casa, sarà proprio lei la protagonista di una delle liriche più preziose e belle del poeta, la celebre "A Silvia". Gli anni passano e Giacomo, ormai ventiquattrenne, ha la possibilità di lasciare la casa paterna, nonostante la sua salute continui a peggiorare, il nostro giovane protagonista decide di andare a vivere da solo a Firenze. Qui conosce quello che diventerà il suo migliore amico, si tratta di Antonio Ranieri (Michele Riondino), giovane aristocratico partenopeo che lo convincerà a fare il grande passo e a cercare di pubblicare la sua ormai sconfinata opera poetica.

© Riproduzione Riservata.