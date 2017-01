IL SEGRETO/ Anticipazioni: Severo aiuta Aurora nella nuova guerra contro Francisca (oggi, puntata 13 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 13 GENNAIO 2017: AURORA HA BISOGNO D'AIUTO - Il Segreto non conosce pausa e torna in onda anche oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16:10 circa. In tale episodio, Donna Francisca continuerà a non dare ascolto alle richieste di Aurora relative alla custodia di Beltran. La figlia di Pepa e Tristan sarà pronta a tutto per riprendersi il nipote, ma la nonna non avrà nessuna intenzione di cedere, minacciando di rivolgersi al tribunale. Anche l'intervento di Raimundo non avrà nessun seguito: il padre di Emilia ha cercato di fare leva sui sentimenti mai svaniti tra lui e l'ex fidanzata, ma senza nessun esito. Con questi presupposti ad Aurora, Candela e Rosario non toccherà fare altro che rivolgersi all'unica persona che in passato è riuscita ad ottenere risultati ragguardevoli nella sua battaglia contro la Montenegro. Si tratterà di Severo, che potrebbe essere in grado di trovare una soluzione definitiva a questa spiacevole situazione. Santacruz sarà ovviamente a disposizione della fidanzata e di tutta la sua problematica famiglia, ma davvero questo intervento basterà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 13 GENNAIO 2017: E' GUERRA CONTRO ELISEO! - I problemi della famiglia Castro non saranno gli unici che Severo dovrà affrontare. Nell'episodio odierno de Il Segreto, infatti, il ricco imprenditore proseguirà nell'organizzazione del suo piano che dovrà permettergli di liberarsi di Eliseo una volta per tutte. Come sempre Carmelo e Candela saranno al suo fianco, anche se un po' di preoccupazione per questo progetto non mancherà: l'idea di Severo sarà quella di fingere l'acquisto delle quote in possesso del losco individuo da parte di una donna rappresentata da Carmelo. Ottenuto quello che cercava, il marito di Sol dovrebbe poi lasciare Puente Viejo per sempre concedendo alla moglie l'annullamento del matrimonio. Si tratterà di una soluzione abbastanza complicata e non priva di possibili ripercussioni, in caso di esito negativo. Oggi anche Sol sarà informata di questa idea che troverà comprensibilmente anche la sua approvazione: la presenza di Eliseo per lei non sarà più sopportabile, avrà ancora breve durata?

