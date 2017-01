IL VENDICATORE/ Su Canale 9 il film con Denzel Washington e Chloë Grace Moretz, alla regia Antoine Fuqua (oggi, 13 gennaio 2017)

IL VENDICATORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 13 GENNAIO 2017: IL CAST - Il vendicatore, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 23.00, una pellicola d'azione realizzata nel 2014 che si ispira ad una serie televisiva degli anni Ottanta intitolata "Un giustiziere a New York". Per quanto riguarda la regia del film, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Antoine Fuqua, cineasta statunitense nato a Pittsburgh nel 1966, diventato celebre come autore di video-clip per note star del mondo della musica, negli anni è diventato uno dei protagonisti del cinema action grazie a pellicole popolari come "Training Day", "King Arthur" e "Shooter", cariche di tensione e di suspense. Anche il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di ottimo livello, il protagonista del film ha il volto del grande Denzel Washington, attore statunitense che nel corso della sua brillante carriera ha lavorato con registi molto prestigiosi quali, ad esempio, Sidney Lumet, Richard Attenborough, Spike Lee, Mira Nair, Alan J. Pakula, Jonathan Demme, Ridley Scott e Robert Zemeckis. Al suo fianco recita la graziosa e giovanissima Chloë Grace Moretz, attrice nata ad Atlanta nel 1997, tutti la ricordano nel ruolo della coraggiosa sognatrice Isabelle nel capolavoro di Martin Scorsese "Hugo Cabret". Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL VENDICATORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 13 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Robert McCall (Denzel Washington) è un ex-operativo della CIA che da qualche tempo si è messo in pensione, ha sempre sognato, infatti, di passare gli ultimi anni che gli restano vicino alla sua amata moglie, regalandole tutto il tempo che non è riuscito a dedicarle durante gli anni di attività. Purtroppo, però, il destino ha scelto un'altra strada per i due coniugi, la moglie del nostro protagonista è morta improvvisamente qualche tempo prima e Robert ora si ritrova completamente solo ed inoperoso. Per riempire il vuoto che la scomparsa della sua compagna ha creato nella sua vita, l'ex-agente scelto si è impiegato in qualità di commesso in un centro dedicato al fai-da-te che ha l'abitudine di restare aperto tutta la notte, per Robert il proibitivo orario di lavoro non è affatto problematico dato che da quando sua moglie è morta il nostro protagonista è affetto da una terribile insonnia che non gli permette di chiudere occhio. L'uomo passa gran parte del suo tempo libero all'interno di un locale dedicato ai nottambuli, frequentato dal campionario umano che è solito lavorare di notte, in questo frangente incontra una giovanissima squillo chiamata Alina (Chloë Grace Moretz), ragazza molto graziosa ed educata. Robert si ritrova a provare sentimenti di protezione verso la ragazza e cerca di indirizzare Alina verso uno stile di vita più sicuro e tranquillo. Ovviamente, lasciare la strada non è davvero cosa semplice, la prostituta è sottoposta al controllo della criminalità organizzata russa che non ha nessuna intenzione di renderle la sua libertà. Quando la fanciulla decide di affrancarsi, il suo protettore la massacra di botte, riducendola davvero in pessimo stato. Robert viene a sapere quello che è successo alla sua giovane amica e decide di intervenire per risolvere tutti i suoi problemi. Il nostro protagonista non vuole guai ed, inizialmente, propone ai russi di acquistare la libertà di Alina. Quando i protettori della fanciulla rifiutano di collaborare e non prestano attenzione alle parole del nostro protagonista, Robert è costretto a reagire e a rispolverare le abilità che ha sviluppato nel corso della sua brillante carriera...

© Riproduzione Riservata.