Il Bello delle Donne... Alcuni anni dopo / Anticipazioni seconda puntata 20 gennaio: Jessica e un esclusivo circolo di tennis, cosa ne sarà di lei?

IL BELLO DELLE DONNE... ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 20 GENNAIO - Ed eccoci qui con le anticipazioni della seconda puntata de Il bello delle Donne...alcuni anni dopo. Questo è il titolo della fiction o, meglio, del sequel della fiction che ha conquistato il pubblico di Canale 5 a inizi anni 2000. Salvo cambiamenti dell'ultima ora, la seconda puntata dovrebbe andare in onda venerdì prossimo, 20 gennaio, con Jessica (Manuela Arcuri) sempre più protagonista. Il bello delle donne e' ormai il locale di riferimento delle nobildonne romane e per Luca non potrebbe andare meglio. L'uomo non dimentica le sue amiche e anche se il lavoro si moltiplica, decide, insieme a Germana (Anna Galiena) e Françoise (Alessandra Martines) di portare Jessica ad un prestigioso circolo del tennis per diventare una vera e propria signora. Qui, però, spunta anche Nino, il venditore di auto che l'aveva quasi investita. Quale sarà la sua reazione a quel punto? I due finiranno con lo scontrarsi oppure no?

