IL COLLEGIO, FINZIONE O REALTÀ? LE POLEMICHE SUL REALITY (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Non convince Il Collegio, il nuovo reality che va in onda sulla Rai e che vede protagonista un gruppo di adolescenti ribelli che deve seguire delle regole rigide e un'istruzione basata sui dettami degli anni sessanta. Molte persone hanno accusato Il Collegio di finzione, arrivando a insinuare che alcuni concorrenti abbiano avuto anche delle parti in film e pubblicità. A queste critiche ha replicato una delle concorrenti del reality, Swami Caputo che, nonostante abbia ammesso di aver avuto una parte in un film, ha detto che non è affatto una persona famosa: "Ma come si può pensare che sia tutto recitato?avete da ridire perché in passato ho fatto foto o una parte in un film?ok...se fare le foto significa essere famosa,ok lo sono...se aver fatto quella parte nel film significa essere attrice,ok lo sono...ma sappiate (a mio modesto parere) che la mia idea di celebrità e attrice...sono ben lontani da tutto questo!!! #lagentegiudica me#girl#mydreams#lagenteparla#lagentegiudica#primadiparlare#azionateilcervello #ilcollegio". Clicca qui per leggere il post di Swani Caputo.

IL COLLEGIO, FINZIONE O REALTÀ? IL REALITY PIACE (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Nonostante le polemiche che ancora vanno avanti sulla sua veridicità o meno, Il Collegio è comunque una trasmissione che piace e che è stata guardata da quasi due milioni di spettatore: tutti sono curiosi di vedere come se la caveranno i ragazzi - che hanno decisamente qualche problema a sottostare alle regole - di fronte ai rigidi dettami dell'istituto che li tratta come facevano gli insegnanti negli anni passati. Insofferenti a queste regole, i ragazzi ne commettono una dopo l'altra, e forse è proprio questo a tenere incollati i telespettatori allo schermo, nonostante tutte le polemiche che ci sono state. Il Collegio è comunque un reality diverso da quelli visti fino a oggi in televisione dato che ha come protagonisti dei ragazzini, mentre tutti quelli che abbiamo visto oggi vedevano al centro persone adulte. Sarà fatta anche una seconda edizione de Il Collegio? Se sopravviverà alle polemiche probabilmente sì.

