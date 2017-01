ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANTICIPAZIONI E CAST: INIZIO IL 30 GENNAIO TRA MILLE POLEMICHE (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Inizia il 30 gennaio l'Isola dei famosi 2017, il reality show che forse mai come quest'anno sta ondeggiando tra mille polemiche. A suscitare scandalo nella trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi - che sarà accompagnata dall'opinionista Vladimir Luxuria - è soprattutto la partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobili, le ex televenditrice condannate a nove anni di carcere per truffa ed estorsione ai danni soprattutto di persone anziane. A essere insorta è un po' tutta l'opinione pubblica che, pur dicendo che le due donne hanno diritto a rifarsi una vita dopo l'esperienza della prigione, non è giusto che siano riabilitate e che vengano messe come esempio in televisione. La pagina Facebook dell'Isola dei famosi è piena di commenti negativi verso la partecipazione delle due donne, anche da parte di persone affezionate al programma condotto da Alessia Marcuzzi. "Un lavoro normale di 8 ore al giorno non sapevano trovarlo, la strada del collocamento non la conoscono? un "normale" stipendio in voucher non gli piace? Come pensate si possano sentire tutte le persone truffate, igiuriate, offese, prese in giro".

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANTICIPAZIONI E CAST: SARÀ UN FLOP O UN SUCCESSO? (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Questa dell'Isola dei famosi 2017 potrebbe davvero essere l'edizione più criticata di sempre, a causa della partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile, ma non solo. Sono in tanti a dire che il programma è troppo trash e che preferirebbero vedere altro in televisione ma, visto l'alto numero di gente che commenta tutti i post sulla loro pagina, è probabile che comunque anche chi lo critica si sintonizzerà sul canale dell'Isola dei famosi 2017 il 30 gennaio (anche solo per parlarne male, s'intende). Saremmo in grado di sapere le sorti di questo programma solo al momento del suo inizio, ma sono tanti i Vip particolari e amati che Alessia Marcuzzi ha deciso di far naufragare, ed è probabile che alcuni nomi siano davvero la scelta più corretta per alzare gli ascolti di un programma che comunque è sempre andato molto bene. L'Isola dei famosi 2017 inizierà tra poco, e tra qualche giorno avremo la conferma dei nomi degli altri partecipanti.

