JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2/ Quinta puntata: concorrenti ed eliminati. Camilla ha il grembiule blu, sarà ancora lei la migliore? (oggi, 13 gennaio 2017)

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2, QUINTA PUNTATA: CONCORRENTI ED ELIMINATI, CHI SARÀ IL PROSSIMO ELIMINATO? (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Benedetta Parodi è pronta ad andare in scena stasera, venerdì 13 gennaio 2017, con un nuovo appuntamento insieme a Junior Bake Off Italia 2: la seconda stagione del talent show dedicato alla pasticceria - e ai più piccoli, l’edizione degli adulti si è conclusa ormai da qualche settimana - torna con una nuova e scoppiettante puntata durante la quale i concorrenti saranno nuovamente chiamati a dimostrare tutte le loro conoscenze, a sfoggiare le loro abilità e la loro fantasia, per convincere i giudici che meritano di andare avanti con la gara. In giuria il pubblico di Junior Bake Off Italia ritroverà l’ormai collaudato trio composto da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Antonio Lamberto Martino, e come sempre i piccoli pasticceri affronteranno una prova creativa e una prova tecnica. Dopo le eliminazioni di Luca e di Teresa della settimana scorsa (Giuseppe si è salvato per un soffio), tra i banconi torneranno a fare capolino Anna, Arianna, Camilla (che ha portato a casa nuovamente il grembiule blu), Giuseppe, Martina, Pietro, Mattia e la piccola Irene. Chi sarà il migliore nel nuovo appuntamento in programma con Junior Bake Off Italia 2? E chi, invece, sarà eliminato? Siamo ormai dentro alla fase più calda della gara, e per scoprire il verdetto non resta che sintonizzarsi più tardi in prime time.

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2, QUINTA PUNTATA: ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Torna oggi, venerdì 13 gennaio 2017, con un nuovo appuntamento Junior Bake Off Italia 2, il cooking show dedicato alla pasticceria e ai bambini. Prima di ritrovare tutti i giovani concorrenti in scena, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. Si parte subito con la conduttrice Benedetta Parodi che augura una buona Epifania ai più piccoli: ovviamente questa festa incarna proprio lo spirito del programma, tra dolci e quant'altro. Si inizia facendo un sorteggio in stile carbone: chi prende quello del colore uguale lavora insieme. Giuseppe e Martina non sembrano proprio andare d'accordo. I piccoli pasticceri dovranno cucinare una torta colorata in due ore di tempo. La coppia più affiata sembra essere quella composta da Camilla e Pietro, che vogliono creare una torta con mirtilli e more. I due litiganti fanno il pan di spagna rosso e dopo qualche problema con il colorante vanno avanti. Luca e Mattia fanno una torta verde in cui andranno ad inserire la crema pasticcera. Non semplice vista l'età. Anna e Teresa, che sembrano comunque affiatate, bisticciano per il colorante e non sempre sembrano trovarsi su ciò. Intanto il solito Pietro, che in queste puntate si è distinto per la simpatia, prova un assaggio, ovviamente finendo mezza torta. Pietro e Camilla provano addirittura la doppia farcitura, una vera e propria sfida nella sfida. Scade il tempo e dunque i giudici sono pronti per giudicare. La torta gialla non piace molto, anche perché il pan di spagna è crudo. Nel frattempo viene criticata anche la crema pasticcera, anche se la pasta frolla sembra andar bene. Arianna ed Irene sono state invece promosse a pieni voti. La seconda prova invece riguarda la scelta della ricetta da dentro la calza: le ricette sono ovviamente state scritte da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Antonio Martino. Si parte con la torta di mele di Clelia, mentre la rosa del deserto di Martino manda in crisi più di qualcuno. Knam invece fa i complimenti per il tiramisù (la ricetta scelta da lui è proprio questa). Le torte di mele creano un po' di panico, visto che tutti hanno il timore di romperla. I biscotti invece non sono proprio perfetti: di sicuro questa è la ricetta più difficile di oggi. Camilla conquista tutti con il suo tiramisù: la piccola concorrente si distingue anche oggi per il suo talento in cucina. Infatti la giuria le dà nuovamente il grembiule blu, un bel risultato dopo quello ottenuto nell'appuntamento scorso. Arrivano dunque i nomi degli eliminati: Teresa e Luca devono abbandonare il programma, mentre Giuseppe si salva.

