JUSTIN BIEBER/ News: dopo Selena Gomez, perde anche la sua Ferrari! (Oggi, 13 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: DOPO SELENA GOMEZ PERDERA' ANCHE LA SUA FERRARI! (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Il 21 gennaio prossimo Justin Bieber perderà la sua Ferrari. Così come è successo alla sua Selena Gomez, pronta ad una nuova vita e ad un nuovo amore, il canadese sembra in proncito di perdere anche la sua amata, lussuosa auto italiana. La passione per le auto e, in particolare, per questa auto è noto a tutti. Lui stesso nei mesi scorsi ha tappezzato i social con la foto del suo nuovo gioiellino ma a quanto pare è già arrivato il momento di separarsi. Secondo le ultime notizie che arrivano da oltroceano sembra proprio che la sua Ferrari 458 Italia finirà all'asta proprio il 21 gennaio prossimo. Justin Bieber era molto legato al suo bolide con il quale ha avuto un incidente nel 2014 coinvolgeno anche un paparazzo. Il passato non conta e adesso la super car finirà all'asta anche se non si sa bene il pezzo di partenza alla luce degli accorgimenti pensati per l'auto del Cavallino rampante. La 458 Italia di West Coast Customs è stata trasformata da bianca a blu, è dotata di speciali cerchi, un volante inedito e lussuosi rivestimenti interni in pelle bicolore. Se siete interessanti siete ancora in tempo per prenotare un posto all'asta.

© Riproduzione Riservata.